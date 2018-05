Mandag flytter USAs ambassade i Israel fra hovedstaden Tel Aviv, til Jerusalem.

Mens mange israelere og amerikanere jubler og anser dette for en merkedag, frykter mange at dette vil eskalere konflikten mellom Israel og Palestina.

SISTE: ​16 palestinere er drept etter at israelske soldater åpnet ild mot demonstranter på Gazastripen mandag, få timer før åpningen av USAs nye ambassade i Jerusalem.

Over 500 andre demonstranter er ifølge helsemyndighetene på Gazastripen såret, mange etter å ha blitt truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold.

Når ambassaden åpnes klokken 15, frykter man at opptøyene eksploderer ytterligere.

– Risikerer livet

Mandag morgen ble palestinerne advart det sterkeste - med brev fra luften.

En palestins gutt viser fram løpeseddelen som er sluppet ned over grenseområdene mandag. Foto: Mohammed Salem

Israelske militærhelikoptre slapp løpesedler ned over demonstrantene. Der står det at palesinerne risikerer livet hvis de nærmer seg grensen. Militære styrker vil reagere på ethvert forsøk på å skade gjerdet, eller truende oppførsel mot israelske soldater eller sivile.

Ambassadeflytting vekker raseri

Ambassadeflyttingen skjer etter at USAs president Donald Trump i desember kunngjorde at USA ville flytte ambassaden sin i Israel fra Tel-Aviv til Jerusalem. Med det anerkjente han byen som Israels hovedstad, noe som vakte kraftige reaksjoner over hele verden, spesielt i muslimske land.

Israel gjør krav på hele Jerusalem som landets hovedstad, mens Palestina ser på den østlige delen av byen som hovedstad i en framtidig palestinsk stat.

Siden mars er 52 palesinske demonstranter blitt drept, og mer enn 800 skadet i konfrontasjoner med israelske soldater.

Under åpningsseremonien er det ventet at en omfattende amerikansk delegasjon deltar, men president Donald Trump har takket nei til å komme til Jerusalem.