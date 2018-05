Oppholdet i Russland og SKA St. Petersburg ble ikke langvarig, og nå returnerer Patrick Thoresen (34) som ventet til kjente trakter.

– Gleder meg

Storhamar bekrefter mandag at de har kommet til enighet om en toårskontrakt med Thoresen. Dermed returnerer han til klubben under ett år etter at han benyttet seg av en utenlandsklausul i sin forrige Storhamar-kontrakt.

– Jeg er glad for å ha kommet til enighet med Storhamar om de neste to sesongene. Gleder meg til å ta fatt på treningsarbeidet sammen med gutta og være med å forsvare både seriegull og NM-gull. Vi skal alle forstå at det er nå jobben begynner. Det er vanskeligere å forsvare gull enn å vinne som utfordrer. Men jeg har stort tro på at vi kan gjøre dette sammen, og jeg skal bidra med mitt både på og utenfor isen, sier Thoresen til Storhamars hjemmesider.

Ulikt fra forrige korte opphold på 23 kamper er det ikke noen klausuler i den nye toårskontrakten til Thoresen. Under forrige periode leverte Thoresen sju mål og 18 målgivende pasninger.

– Med Patrick i troppen får vi ny kraft og energi på høyt nivå. Et ærlig og tydelig menneske, en kraftfull og smart hockeyspiller. Vi har ingenting å være høye på oss selv over, det kommer Patrick til å minne oss på. Å ta ansvar er en viktig del av fremgang - her får vi en sånn spiller, sier trener Fredrik Söderström.

Vil prioritere familien

Thoresen har ikke lagt skjul på at han har ønsket seg nok en retur til Get-ligaen og Storhamar. I et intervju med TV 2 i slutten av april snakket 34-åringen om hvorfor han sa nei til spill i VM og at han ønsker å se mer til familien de kommende årene.

– Barna krever mer når de blir eldre og det har vært en tøff periode. Jeg må være en del av familien nå så vi blir oss igjen.

– Var det tøffere for deg også denne gangen?

– Ja, definitivt. Tidligere reiste jeg og var mye alene. Det var ikke noe problem. Da spilte jeg uten få bekymringer, men når man blir eldre og mer erfaren ser man mer verdien av familien. Sitter man mye alene og for eksempel ser en film, så kommer fort tårene.​