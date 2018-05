Skal du ut å reise i sommer eller ønsker du å høre på musikk på stranda? Da kan en vanntett reisehøyttaler være noe for deg. Geir Gråbein Norby fra Lyd og Bilde har vurdert produkter fra Skullcandy, Ultimate Ears, Bose, JBL og Denon. Prisspennet er fra 800 til 1500 kroner.

– Dette er robuste høyttalere som gir god lyd på reisen og som ikke koster skjorta, sier Nordby.

Se TV 2 Hjelper deg torsdag kl. 20.30.

Alle høyttalerne i testen viser seg å tåle vann. De kan til og med ta seg en dukkert ned til 1 meter. Ingen av produktene kommer veldig dårlig ut, men den som får mest trekk i karakteren er høyttaleren fra Skullcandy. Den får terningkast fire.

Alle høyttalerne tåler vann. Foto: Martin H. Bakaas/ TV 2 Hjelper deg.

– Skullcandy er testens største og en typisk partyhøyttaler. Den har plass til mye bass, men er ikke like god på raffinert musikk, forklarer Nordby.

Et røverkjøp

Denon kommer best ut i testen med terningkast 6. Den er selvfølgelig vanntett og er i er i tillegg støvsikker.

– Denne har det lille ekstra, sier eksperten fra lyd og Bilde.

Det beste kjøpet gjør du med Ultimate Ears. Den får også terningkast 6. Denne høyttaleren koster 800 kroner og det er nesten halvparten av prisen til Denon. Begge er veldig gode høyttalere ifølge eksperten.

Geir. G. Nordby satte høyttalerne på prøve på stranda. Foto: Ingvild Bruknapp/ TV 2 Hjelper deg.

– Ultimate ears er spesielt god på musikk med mye bass, men den når allikevel ikke helt opp til Denon, sier eksperten fra Lyd og Bilde.

Det er først og fremst på mer raffinert musikk den får litt trekk iforhold til testvinneren forklarer Nordby. Du kan også koble to Ultimate Ears sammen, men da får du monolyd og ikke stereolyd slik som på Denon.

Les mer om produktene nederst.

Danseintruktørene fra The Studio likte den billigste høyttaleren best. Fra Venstre: Ida Koppang, Kine Andersen, Kimhye Iversen.

Billig favoritt

For danseintruktørene på The Studio i Oslo, er det veldig viktig med god lyd. De bruker reisehøyttalere daglig og for dem er spesielt viktig at bassen er god. De fikk i oppgave å finne sin favoritt blant de to beste høyttalerne i testen. De synes Denon har god lyd spesielt på rolige sanger, men pga. den avlange formen, er lyden ikke like god i alle vinkler. For danserne er Ultimate Ears helt klart best.

– Ultimate Ears har god bass og en sosial form. Den er rund så lyden sprer seg 360 grader. Vi er ofte i sosiale settinger så denne passer godt til vårt bruk, sier Kimhye Iversen fra The Studio.

Lyd og Bilde har testet flere høyttalere i samme kategori. Les hele testen på lydogbilde.no

Skullcandy Barricade XL. Terningkast 4 Pris: 1295 kr. Batteritid: 10 timer. + Kraftig bass, men kan bli for mye. + AUX IN og UT. + Kan lade telefonen. - Litt for stor i forhold til de andre (testens største). - Bassen ødelegger lyden på høyere volum. Ultimate Ears Wonderboom. Terningkast 6- Beste kjøp. Pris: 799 kr. Batteritid: 10 timer. + God lyd. + Pris. - Ikke like god som Denon på mer raffinert musikk som eksempelvis klassisk og jazz. Denon Envaya mini DSB- 150BT. Terningkast 6- Best i test. Pris:1498 kr. Batteritid: 12 timer. + God lyd også på rolige sanger. + IP67 (eneste som tåler både vann og er støvstikker). + God batteritid. + Kan koble to sammen og få stereolyd. + Mikrofonen som gjør at man kan bruke den som høyttalertelefon og den har stemmeassistenter som Apples Siri og Google Assistant. - Litt vanskelige knapper. - Pris.