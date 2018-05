I dag fikk Wenche storfint besøk i kjøkkenet av sykkelstjerna Edvald Boasson Hagen. Han elsker God morgen Norge, og Wenche er hans store helt!

Edvald fikk nylig påvist cøliaki – da lager selvsagt Wenche glutenfri gulrotkake til Tour of Norway-favoritten.

Se oppskrift med hvetemel lengre ned.

Glutenfri gulrotkake, rund/springform 24 cm

4 egg

1 ½ dl rapsolje

½ ts salt

160 g glutenfritt mel

30 g glutenfrie havregryn

1 ts natron

1 ts bakepulver

2 ts kanel

2 ts vaniljesukker

1 ss finrevet skall av appelsin (kun det gule)

1 ts finrevet frisk ingefær

300 g finrevet gulrot

Pisk sammen egg, olje, sukker og salt. Bland sammen det tørre og sikt inn i eggeblandingen, tilsett revet gulrot og rør sammen. Hell røren i en rund form, bunn kledd med bakepapir og kantene smurt med olje. Stek på nederste rille i varm stekeovn 175°C i 40-45 min. Avkjøl før kaken tas ut av formen og smør glasur og den avkjølte kaken.

Gulrotkake i langpanne (med hvetemel)

7 dl hvetemel

2 ss bakepulver

1 1/2 ts natron

5 dl demerarasukker/brunt sukker

1 ss kanel

6 egg

1 ts salt

4 dl solsikkeolje eller rapsolje

12 dl finrevet gulrot

revet skall av 1 appelsin (kun det gule)

1 ½ ts finrevet frisk ingefær

Bland sammen de tørre ingrediensene. Pisk sammen egg og olje. Tilsett revet gulrøtter, finrevet appelsinskall og finhakket ingefær og sikt inn det tørre. Bland sammen til en glatt røre.

Kle en langpanne med bakepapir og fordel røren jevnt utover. Stek på nederste rille i varm stekeovn 175°C i 40-45 min. Avkjøl på rist før kremen smøres jevnt utover.

Ostekrem

Halver oppskriften til gulrotkake med hvetemel

250g myk kremost, naturell

250 g mykt usaltet smør

ca 500 g melis

vaniljesukker eller frø fra 1 vaniljestang

Både ost og smør bør være myk/romtemperert. Rør osten til en glatt krem sammen med melis og frø fra vanilje. Tilsett mykt smør i små klatter.

Bre kremen over den avkjølte kaken.

Sett kaldt et par timer slik at kremen stivner. Kaken kan med fordel lages et par dager før den skal serveres.

Ekstra pyntet gulrotkake

Strimle opp gulrøtter med en potetskreller/ostehøvel.

Kok opp 3 dl appelsinjuice og 3-4 ss sukker, legg i gulrotstrimlene i 30 sek og legg så over på kjøkkenpapir for å trekke ut fuktighet.

Karamelliserte valnøtter

100 g sukker

200 g valnøtter

strimlet skall av ½ appelsin (kun det gule)

saften av 1 appelsin

1 kanelstang

Smelt sukker til karamell og vend valnøttene i den varme karamellen. Tilsett strimlet skall av appelsin og saft av appelsin. Kok opp.

Avkjøl spredd utover på et bakepapir.

GULROTKAKE: Med smak av appelsin, kanel og ingefær. Foto: TV 2

