Opel Rekord P1 ble lansert i 1957 og bilen ble raskt en stor suksess. Faktisk så stor at den på det tyske hjemmemarkedet var den nest mest solgte bilen, etter den mindre, billigere og noe enklere Volkswagen Boble.

Opel Rekord ble ansett som en ganske eksklusiv bil, med blant annet en del tidsriktige designdetaljer. P-en i modellbetegnelsen henviser til modellens rundt-hjørnet-panoramavinduer, som var høyeste mote på den tiden.

Mange mente at sjefdesigneren, Hans Mersheimer, hadde tittet på en annen og enda grommere GM-modell, Nemlig Chevrolet Bel Air fra 1956, da Rekordens linjer ble skisset.

Under de moderne karosseriplatene og de lekre linjene var derimot lite forandret. 1500-motoren var nemlig ganske lik den man fant i Opel Olympia allerede i 1937.

Populariteten til tross, fikk modellen er relativt kort bil-liv. Allerede i 1960 – etter bare tre år ble Opel Rekord P2 lansert.

Selv om man her hjemme på den tiden måtte ha en svært god grunn for å få kjøpetillatelse til bil, fant en del eksemplarer av den populære Opelen også veien hit til berget. Men nå er det langt i mellom disse. Hvor ble de egentlig av? Overlevelsesprosenten må ha vært svært lav...

Det er derfor svært gledelig at far og sønn Eckholdt fra Porsgrunn forbarmer seg over den fine og helt originale P1 Caravanen du ser på disse bildene.

Her er deres historie:

Kromlisten på siden var karakteristisk og en annen 50-talls design-greie. Foto: Privat.

Bilen

Merke, modell: Opel Rekord Olympia P1 Caravan, 1959-modell

Hvor lenge har du eid den? Faren min og jeg kjøpte den i januar 2017

Hva har du gjort med den? Har byttet tilbake til originalfelgene og gjort noen kosmetiske oppgraderinger.

Typisk 50-talls-front. Høyt plasserte lykter og litt slik «dollarglis-grill» og rikelig med krom. Foto: Privat

Liker best med bilen: Originaliteten og historien .

Liker minst med bilen: Støtfangerne kunne godt vært litt finere.

Beste opplevelse med bilen: Det må være da bilen var utstilt på Classic Car Show Oslo i april 2018.

Framtidsplaner for bilen: Bruke den på treff og utstillinger.

Drømmebil: Akkurat nå er det Opel Kadett B Rallye Coupe.

Annet: Bilen kom til Norge i 1962, etter å ha gått noen år i Hannover i Tyskland. Bilen har kjørt under 53.000 km og bare hatt tre tidligere eiere i Norge. Vi holder også på å restaurere en 1961 Opel Rekord P2 Caravan

Caravan gir god plass og panorama-vinduene godt utsyn. Foto Privat.

Eierene:

Navn: Tom og Kristian Eckholdt

Alder: 54 og 24 år

Bosted: Porsgrunn

