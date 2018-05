– Gjennom aktiv deltagelse i offentligheten de siste årene fremstår han som en av de tydeligste og skarpeste stemmene i debatter om utviklingstrekk i norsk skole. Malkenes har flere ganger tematisert vilkårene for kritiske ytringer og debatter i skolen, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann i en pressemelding.

Malkenes, som er lektor ved Ulsrud videregående skole, fortalte i Dagsnytt 18 på NRK fortalte om en typisk time ved skolen, med mye bråk og forstyrrelser. Uttalelsene førte til en omfattende debatt om lærernes ytringsfrihet.

Fritt Ord uttaler at Malkenes har bidratt til å rette søkelyset mot hvor vanskelig det er å ytre seg fritt og kritisk om problematiske sider ved skolepolitikk og skoleledelse.

– For Stiftelsen Fritt Ord er ytringskulturen i offentlig sektor et sentralt tema – uten en god offentlighetsforståelse og -praksis her, går samfunnet glipp av innsiktsfulle og viktige stemmer. Simon Malkenes’ innsats bidrar sterkt til å løfte diskusjonen om denne samfunnsutfordringen, heter det i begrunnelsen fra Fritt Ord.

Fritt Ords Honnør består av 100.000 kroner og en krystallvase, og er en påskjønnelse som deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Stiftelsen Fritt Ords styre deler også ut Fritt Ords Pris.