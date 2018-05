BMW ikke fremmed for å dra på litt, når det gjelder motoriseringen av vanlige familiebiler.

Første generasjon av X5, en formidabel salgssuksess, ble stort sett solgt med dieselmotor på enten 184 eller 218 hk (faceliftmodellen som kom i 2004).

Men det fantes alternativer. Den råeste utgaven av X5 i 2005 heter 4.8is. Under panseret sitter en V8-motor. Med 360 hk er dette et kraftverk av dimensjoner, og en sjelden bil. Faktisk var det kun Porsche Cayenne Turbo som overgikk prestasjonene til 4.8is.

Nå ligger det et tilsynelatende veldig pent eksemplar tilgjengelig på bruktmarkedet – bilen blir solgt for bud over 260.000 kroner.

Her er bilen som akkurat nå ligger til salgs i Norge. Faksimile: Finn.no

Enkel oppskrift

BMW var tidlig ute med å tilby en modell i SUV-segmentet. Første generasjon av X5, som kom rundt årtusenskiftet, var i realiteten en litt forhøyet versjon av den tids 5-serie stasjonsvogn.

Oppskriften var med andre ord enkel, men svært effektiv. Litt bedre bakkeklaring, firehjulsdrift og litt plastdetaljer var nok til å friste kundene.

Det ble dessuten laget et par helt spesielle utgaver av X5 – med V8-motor. Før faceliften i 2004 het den 4.6is og hadde 347 hk. Etter faceliften fikk den enda litt mer fraspark med 360 hk.

Nå er den billig

Nyprisen var over 1,3 millioner kroner i Norge, før du la på nødvendig ekstrautstyr. Dermed var det ikke mange som hadde råd til en slik. Men i dag får du altså noe som virker å være en særdeles pent brukt 2005-modell, med kun 101.000 kilometer på telleren, til 260.000 kroner.

Den virker å være fullspekket med utstyr. Navigasjon, elektriske sportsseter, telefon, automatgir, sportsratt, soltak, multifunksjonsratt, klimaanlegg og tilhengerfeste er på plass, for å nevne noe.

Denne har til og med de helt spesielle mørke trelistene med gule striper.

Beige skinn og mørk blå lakk er også en kombinasjon mange liker.

Interiøret i X5 er omtrent identisk med det du fikk i 5-serie fra samme periode. Mye knapper, sammenlignet med dagens oppsett, men høy kvalitetsfølelse og gode sportsseter. Illustrasjonsfoto

Se opp for

Nå skal det sies at X5 anno starten på 2000-tallet ikke akkurat er kjent for å være det mest driftssikre på fire hjul. Motormessig er det imidlertid dieselmotorene som har mest problemer. Der røyk både turbo og dieselpumper for et godt ord.

4,4-liters bensinmotoren var også kjent for å være heller skral, og brukte fryktelig mye olje.

Men 4,8-literen har ikke like mye problemer hengende over seg. At bensinforbruket er brutalt, er du helt sikkert klar over hvis du vurderer en slik bil.

De kjente problemene med automatgirkasse, clutch, firehjulsdriftsystem og elektronikk ble betydelig bedre på facelift-modellene som kom i 2004.

Men du bør sjekke historikken nøye – slurv med oppfølging kan få kostbare konsekvenser.

Mye å velge mellom

Det er for øvrig mye å velge mellom av første generasjon X5 på bruktmarkedet. Til en hver tid ligger det rundt 60 eksemplarer ute.

Den vi omtaler her er ikke overraskende den dyreste. Her snakker vi tross alt om et samlerobjekt.

Men hvis budsjettet ikke strekker til, får du X5 til godt under 100.000 kroner. Da gjerne med 3-liters diesel- eller bensinmotoren. Det er et par 4,4-liters V8-utgaver til salgs også.

Men som nevnt: Det ligger dessverre ikke an til å bli et fullstendig problemfritt bilhold med en av disse i garasjen. Ikke si at vi ikke advarte deg ...

