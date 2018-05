Det mye omtalte drømmebryllupet til Anna Rasmussen som skulle stå 11. november 2018 i Roma har igjen blitt avlyst, sier 21-åringen selv i en video publisert søndag kveld.

– Det som jeg skal dele nå sitter utrolig langt inne, og vi har holdt det hemmelig i godt over en måned (...) Jeg begynte å hinte litt i går om at jeg hadde noe å fortelle, og jeg tenke en video ville være mer ekte og personlig enn å skrive et innlegg, starter hun videoen med.

Utsatt på ubestemt tid

Deretter forklarer trebarnsmoren at hun og Jan Lossius har valgt å ikke bli smidd i hymens lenker, og at det som skulle bli en festdag i Italia er utsatt på ubestemt tid.

– Vi har det best sammen når vi ikke har noe som tar vår oppmerksomhet og vi har bestemt at det er lettere for oss å ikke gifte oss i år, sier bloggeren videre, og legger til:

– Bryllup skal være en fin ting. Det skal være noe man gleder seg til, og det eneste fokuset som skjer det året. For oss har det blitt en negativ ting og en belastning. Det har ødelagt mer enn det har gjort godt. Det har ikke føltes riktig. Jeg er 21 år og har hele livet foran meg.

Hun forteller åpenhjertig om at psyken ikke har vært på topp det siste året, og sier hun er redd for reaksjonene som nå vil komme.

– Jeg vet jeg er vinglete og fremstår som umoden (...) Fakta er at det ikke er noe annet jeg bryr meg om enn ungene. Grunnen til at jeg avlyser er for at de skal kunne beholde en pappa.

Vinteren 2017 gikk Lossius ned på kne da de var på en kjærestetur sammen, og frieriet ble dokumentert og vist i TV 2-dokuserien Bloggerne. Et halvt år senere ble bryllupet avlyst for første gang.

Den gang skrev Rasmussen på bloggen at det var så mye som skjedde, og at en pause i forholdet virket som den beste løsningen. Like etter trakk hun seg også fra «Skal vi danse», kun uker før premieren.

Ferdig i Bloggerne

Nylig rullet den siste episoden av Bloggerne over skjermen, og den niende sesongen av serien er i gjære – denne gangen uten Rasmussen.

I april avslørte hun at hennes tid i Bloggerne er over.

– Det som vises på Bloggerne av meg, og av oss, er det siste jeg er med på. Det synes vi er veldig trist, og som dere skjønner, så er det ikke et valg vi har tatt selv. Det er et valg TV 2 har tatt, i form av at de ikke vil ha oss med mer, sa hun i en video på bloggen sin.

Rasmussen var selv ikke var klar over at hun ikke fikk være med videre.

– De begynte en sesong uten å si ifra til oss. Vi fant det ut via de andre i Bloggerne, som var med og startet ny filming. Det er selvfølgelig litt sårende. Vi har visst det noen måneder nå, men jeg har ikke sagt noe, siden Bloggerne fortsatt har gått på TV, fortalte bloggeren.​