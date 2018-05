Atlético Madrid har gått ut i offentligheten og kranglet med Barcelona om deres metoder for å sikre seg Antoine Griezmann.

Nå er overgangen endelig i boks, skriver spanske Sport.

Den franske spisstjernen har en utkjøpsklausul på om lag 1 milliard kroner som blir aktiv i juli. På grunn av krangelen med Atlético Madrid har imidlertid Barcelona gått med på å betale dem 150-200 millioner kroner mer, ifølge avisen.

Manchester City skal være uhyre nær å fullføre avtalen for Riyad Mahrez, ifølge The Sun. Leicester-vingen streiket i januar da han ikke fikk lov til å dra til seriemesteren, men ser endelig ut til å få viljen sin. Overgangssummen hevdes å ligge på om lag 650 millioner kroner.

Wilfried Zaha har vært i superform for Crystal Palace denne våren. Han er linket sterkt med en overgang til en av topp-seks-klubbene denne sommeren, men insisterer nå på at han ikke har noen ønsker om å forlate Crystal Palace. Det skriver Express.

Etter høstens flørt med Everton gikk det skeis for Marco Silva i Watford. Han endte med å få sparken, og den klubbløse portugiseren er nå ønsket av nettopp Everton og West Ham. Det melder Mirror.

Huddersfield klarte å holde plassen, og manager David Wagner får mye av æren. Han nekter imidlertid å love at han blir værende i Yorkshire-klubben, ifølge Mirror.

Martin Dubravka har imponert stort mellom stengene på St. James' Park denne våren. Newcastle håper å sikre seg tsjekkeren, som er på utlån fra Sparta Praha, på en permanent avtale denne uken. Det skriver Chronicle Live.

De siste ukene har både Jürgen Klopp og José Mourinho mistet assistentene sine. Nå kan det også være Pep Guardiolas tur. Mikel Arteta, som tidligere spilte for Arsenal, er blant dem som kan ta over for Arsene Wenger. Guardiola vil ikke stå i veien for assistenten sin, og ønsker ham «alt det beste» om han blir tilbudt Arsenal-jobben, hevder Metro.