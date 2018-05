Det endte ikke uventet med massespurt på den 133 kilometer etappen med start og mål i Long Beach. Som så mange ganger tidligere denne sesongen var det Quick-Step-rytterne som kunne juble etter at målstreken var passert.

Det stjernespekkede belgiske storlaget har radet opp seirer gjennom hele klassikersesongen, og på Long Beach var det spurtsterke Fernando Gaviria som ledet an.

Han henviste australske Caleb Ewan til andreplass, mens regjerende verdensmester Peter Sagan ble nummer tre og den tyske spurtkanonen Marcel Kittel nummer fire.

Alexander Kristoff fulgte deretter.

Seier nummer 30

Nordmannen har kun deler av sitt faste opptrekkstog med seg til California og måtte dermed klare seg litt alene i avslutningen av åpningsetappen. Spurten var god.

– Jeg visste at det ville bli vanskelig, fordi det var en enkel etappe og det er vanligvis ikke bra for meg. Jeg havnet for langt bak med 300-500 meter igjen. Til slutt hadde jeg ikke mer å spurte med, men jeg fikk en grei plassering, sier Kristoff til Cyclingnews.

Gaviria er for alvor i gang med oppkjøringen til sommerens Tour de France etter at han i vår måtte melde avbud til de store klassikerne etter en velt i Tirreno-Adriatico.

Seieren til den meget lovende colombianeren var Quick-Steps 30. seier denne sesongen. Det er formidable tall.

– Laget gjorde en perfekt jobb ved å kontrollere bruddet og å holde meg beskyttet i fronten av feltet. Jeg hadde gode bein i dag, og jeg kunne egentlig ikke ønsket meg mer av denne etappen, sa colombianeren etter målpassering.

– Det føles fantastisk å ta min første seier på amerikansk jord, og toppen av kaka er at jeg nå får bære den gule ledertrøya mandag, tilføyde han.

Ny sjanse torsdag

Gaviria er første colombianer på fire år som vinner en etappe i Tour of California.

Alexander Kristoff kom til start søndag med en fersk seier fra endagersrittet Eschborn-Frankfurt i bagasjen. Den ble en bekreftelse på at Kristoff er i form etter en rittpause.

Den norske sykkelprofilen har satt seg som mål å vinne minst en etappe i California.

Rittet består av sju etapper. Mandag og tirsdag begir rytterne seg inn i fjellene og onsdag står en tempoetappe på programmet. Torsdag er det på ny ventet massespurt om seieren. Flere av verdens beste spurtere bruker Tour of California som en del av oppladningen til sommerens Tour de France.