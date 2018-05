Tilsynelatende gjorde Teslaen ikke noe forsøk på å bremse før ulykken. Nå undersøker man om elbilens autopilotsystem var aktivert, skriver nyhetsbyrået AP.

Ulykken skjedde i South Jordan like utenfor Salt Lake City i den amerikanske delstaten Utah fredag. Ingen ting tyder på at den 28 år gamle føreren var ruspåvirket. Han slapp fra ulykken med en brukket ankel.

– Vitner forteller at Tesla Model S-bilen ikke bremset før sammenstøtet, heter det i en uttalelse fra politiet i South Jordan.

Kjører selv

Spørsmålet nå er om bilføreren kjørte selv eller om han hadde overlatt jobben til bilens autopilot. Et avansert system bestående av kameraer, radar og sensorer tar hånd om bilens fart og retning. Det skal også stanse kjøretøyet dersom en hindring dukker opp.

Tesla opplyser selv at føreren skal følge med på veien og holde hendene på rattet når autopiloten er på for at føreren manuelt kan foreta en unnamanøver om det skulle oppstå en farlig situasjon. Men det mistenkes at sjåføren noen ganger tar litt lett på oppgaven som bilfører og overlater ansvaret til datamaskinen i bilen.

Flere ulykker

Amerikanske myndigheter etterforsker minst to andre ulykker med Teslaer. I mars omkom føreren da en Tesla Model X krasjet i California. Etterforskere undersøker autopilotens rolle i denne ulykken.

Tesla sier i en uttalelse søndag at de ikke har mottatt noen data fra bilen og derfor ikke vet om autopiloten var aktivert under fredagens ulykke.