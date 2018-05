– Vi er glad i naturen, og begge skal inn i militæret til sommeren. Så vi tenkte det var greit å trene litt, forteller Torkel Brubakken (19) fra Bamble i Telemark til TV 2.

Han og kompisen Magne Burvald Hansen (19) fra Siljan bestemte seg for å gå en tur på Hardangervidda, og tok dermed Krossobanen fra Rjukan opp til kanten av vidda.

– Vi hadde med oss ski, men det var ikke noe snø så det ble ikke mye skigåing, sier Torkel.

– Tenker på turister

Da de hadde gått et stykke inn på vidda mot Helleberghytta, fikk de øye på noe som lå og glinset i sola.

– Vi gikk bort til det som lå der, og da så vi at det var en heliumballong, forteller Torkel.

Det var ikke et hyggelig syn midt på vidda for de to naturentusiastene.

– Vi ble egentlig litt sjokkerte. Det hører ikke hjemme i norsk natur, sier Torkel.

Han har ingen anelse om heliumballongen kan ha kommet fra Rjukan, eller om den kan ha steget opp fra et sted enda lengre unna.

– Det er bare trasig. Jeg tenker på turister som skal gå tur langt fra folk og fe, også ser de plutselig søppel. Det er stygt å se, sier Torkel.

Ønsker forbud

19-åringene tok med seg ballongen og kastet den i søpla da de kom hjem. De mener funnet på Hardangervidda er et bevis på at heliumballonger bør forbys over hele landet.

– Jeg er for et forbud. Vi vet ikke hvor mye slikt som ligger rundt omkring, det er sikkert masse på fjellet og enda mer i havet. Det er ikke bare stygt, men også farlig for dyr som kan spise det, sier Torkel.

Oslo byråd har forbudt salg av heliumballonger på gata i hovedstaden på 17. mai i år, på grunn av forsøplingen de skaper. Det er likevel fortsatt lov å selge ballonger i butikker.

Også flere andre kommuner har sagt nei til salg av heliumballonger på nasjonaldagen. Miljøpartiet De Grønne har tidligere ytret et ønske om et nasjonalt forbud mot heliumballonger.