Levante-Barcelona 5-4

Det ble et ellevillt fotballdrama i Valencia. Et drama som endte med 5-4 til Levante, og Barcelonas første tap for sesongen.

Dermed brast drømmen om å gå ubeseiret gjennom hele sesongen for seriemesterne i La Liga bare en kamp før slutt.

– Selvfølgelig ønsket vi å gå ubeseiret gjennom sesongen. Likevel tar ikke dette tapet noe vekk fra at vi har hatt en utrolig sesong. Vi er stolt av det vi har gjort, sa Barcelonas Sergio Busquets etter kampslutt, ifølge DPA.

Barcelona har for lengst sikret gullet. Laget har tolv poeng ned til Atlético Madrid på annenplass når én serierunde gjenstår. Levante ligger på 15.-plass før siste runde.

Stjernegalleriet lå sjokkerende nok under 1-5 borte mot laget som ligger på 15. plass etter 56 minutter.

Så pustet Barca-stjernene liv i drømmen om å gå ubeseiret gjennom sesongen, for i løpet av det neste kvarteret snudde kampbildet fullstendig.

To mål av Philippe Coutinho, som også scoret det første Barca-målet og dermed fullbyrdet hat tricket*, og en straffescoring fra Luis Suárez gjorde at katalanerne med 20 minutter igjen bare var ett mål bak.

Men målet alle trodde skulle komme, kom aldri.

Barca måtte klare seg uten Lionel Messi, som ble innvilget fri av trener Ernesto Valverde før sesongens siste kamp mot Real Sociedad og VM.

Det gikk ganske fort galt.

Levantes Emmanuel Boateng scoret både i det niende og 30. minutt før Coutinho reduserte åtte minutter senere.

På ti minutter i andre omgang scoret Enis Bardi to ganger, mens Boateng sikret sitt hat trick og satte i stand Levantes utrolige ledelse.

Den klarte Barca bare nesten å hente.

* Philippe Coutinho kan miste det tredje målet, ettersom skuddet med retning mot mål gikk via Luis Suárez, men er i skrivende stund kreditert målet hos La Liga.