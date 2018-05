Se hvordan Molde tapte 1-2 for Bodø/Glimt i Sportsnyhetene øverst!

Molde ledet 1-0, men tapte 1-2 fire minutter på overtid for Bodø/Glimt søndag kveld. Det var klubbens fjerde strake kamp uten seier i Eliteserien, og nå øker presset på trener Ole Gunnar Solskjær.

– Det har stoppet helt opp. Hvor lenge kan Ole Gunnar Solskjær sitte med disse resultatene? spurte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen i FotballXtra-studio.

– Hører ingen sted hjemme

Molde ligger helt nede på sjetteplass med elleve poeng opp til serieleder Brann.

– Så lenge Bjørn Rune Gjelsten og Kjell Inge Røkke vil det, så sitter han, sier Ivar Hoff i FotballXtra-studio.

– Han hadde suksess første gang han var der. Da kunne han velge spillere fra øverste hylle. Så kom han tilbake og tok nesten ikke poeng på sju-åtte-ni kamper. Alle hadde trenere ville fått sparken, men han fikk fortsette. Med de forutsetningene han har, gjør han ingen god jobb. Ingenting er så iskaldt og ærlig som en tabell, fortsetter den tidligere treneren.

Hoff påpeker at Molde også røk ut i cupens andre runde for Brattvåg.

– Tabellen viser at han ikke leverer, og de ble slått ut av cupen av et lag ingen har hørt om, selv om de har en god trener i Karl Oskar Fjørtoft. Det hører ingen sted hjemme. Det går ikke an å leve på at du scoret et mål i Mesterliga-finalen for Manchester United, sier Ivar Hoff.

– Enorm nedtur

Ole Gunnar Solskjær hadde eventyrlig suksess som spiller i Manchester United, der han i 1999 avgjorde Champions League-finalen mot Bayern München. Han klarte ikke å ta England med storm som trener og ledet Cardiff til nedrykk i 2014. Den påfølgende høsten fikk han sparken etter en trøblete start i Championship.

– Molde får nada og niks ut av mannskapet. De har så mye kvalitet i elleveren og troppen. De har ikke samme budsjett som Rosenborg, men de henter spillere fra en helt annen hylle enn resten av Eliteserien. Så har de Erling Braut Håland, som er ekstremt spennende og sikkert går til sommeren. De har mange valgmuligheter, sier TV 2s ekspert Jesper Mathisen, og fortsetter:

– Det er en enorm skuffelse at de ikke har tatt flere poeng. Sesongen er en enorm nedtur. De kommer ikke til å kjempe om gullet. Det Molde og Solskjær får ut av denne gjengen er nesten ingenting i forhold til forventet.