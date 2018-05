Stabæk-Rosenborg 0-1

Anders Trondsen lettet litt på presset Rosenborg er satt under av Branns fantastiske sesongstart da han ble matchvinner fire minutter ut i andreomgang mot Stabæk.

Etter scoringen løp den tidligere Stabæk-spilleren bort til hjemme-fansen og hysjet på dem, noe som selvsagt provoserte.

Det florerte av mishagsytringer tilbake mot Trondsen, som spilte for Stabæk frem til 2015. I mellomtiden var han innom Sarpsborg, før turen gikk videre til seriemesterne i august i fjor.

– Det smakte ekstra godt. Alle vet at de ikke er så fan av meg lenger. De synger mye rart, da må jeg få lov til å ta igjen når jeg scorer. Det er slik fotballen er. Det er bare gøy det, sier Trondsen til Eurosport etter kampen.

– Noen fans får man mot seg. Disse har bestemt seg for å være mot meg. Det er bare morsomt. Det tenner meg enda mer. Når de synger slik, så blir jeg enda mer tent. Da fikk jeg trykket til. Jeg må nesten takke de for det. All ære til de i dag.

Fornøyd trener

Seieren var Rosenborgs tredje strake 1-0-seier borte, og trønderne har ikke klart å score mer enn ett mål i noen av de fem bortekampene så langt denne sesongen.

RBK er nå sju poeng bak Brann med fem seirer, tre uavgjort og ett tap så langt. Kåre Ingebrigtsens menn har ikke tapt siden serieåpningen mot Sarpsborg.

– Betyr dette at toget er på skinner?

– Det gjør det ikke, men offensivt syns jeg vi gjør veldig mye bra. At vi scorer ett mål i dag er et under. I dag skaper vi målsjanser, og er mange folk i boksen. I dag burde vi scoret mer, og det er det viktigste for oss, sier Kåre Ingebrigtsen til TV 2.

– At Brann vinner, det registrerer vi. Vi er ikke eldre enn at vi ser på tabellen. De har en fantastisk åpning. Skal vi være med, så må vi henge på. Det gjør ikke noe med inngangen vår. Vi ønsker alltid å fremstå offensivt, men vi ser på tabellen at det er langt igjen.

Mange sjanser

Denne gangen stod det ikke på mulighetene, og særlig førsteomgang var meget sjanserik.

Stabæk åpnet best med et par kjempesjanser de første 13 minuttene, men Franck Boli ble stoppet av André Hansen ved begge anledninger.

– Hadde jeg scoret på de, tror jeg vi hadde vunnet kampen, sier Franck Boli til TV 2.

Etter det var det Rosenborg som hadde de fleste sjansene, og som var nermest scoring i førsteomgang.

Pål André Helland ble stoppet av Mandé ved et par anledninger, men det var Tore Reginiussen som var nærmest scoring da han headet i tverrliggeren etter 36 minutter.

– Det har ikke vært en stor omgang. Vi skaper noen sjanser, men vi må være skarpere. Vi slipper til for mange sjanser, sa Tore Reginiussen til Eurosport i pausen.

Kontroll

Midtstopperkjempen fikk det som han ville.

Bare fire minutter ut i andreomgang var RBK foran,

Birger Meling spilte ballen ut til Anders Trondsen som kom på et løp inn i boksen. Midtbanespilleren satte ballen trygt forbi Sayouba Mandé i Stabæk-buret.

Etter det ble det tryggere bakover for trønderne.

Det var langt fra like mange sjanser i andreomgang, og det som ble skapt var det Rosenborg som stod for.

Bendtner var nær å sette inn 2-0 etter et hjørnespark, men fikk i stedet for nettkjenning føle på skuffelsen da han ble byttet ut bare to minutter senere.

Stor sjanse

Stabæk tok over banespillet, uten å skape de helt store muligheten. Et halvfarlig frispark fra John Hou Sæter var det nærmeste hjemmelaget kom frem til man var på overtid.

Jeppe Moe fikk sjansen til å avslutte fra spiss vinkel, men Hansen stoppet avslutningen og berget poengene.

– Vi gjorde en god kamp, og var det beste laget jevnt over. De var veldig effektive på sjansene. Vi kunne ha scoret to mål i førsteomgang og vunnet kampen, sier Franck Boli.