Det ble en høydramatisk kamp der Vardar to sekunder før slutt i ordinær tid spolerte seiersmålet ved å tråkke inne i feltet.

Györ var best i ekstraomgangene. Med i viktig rolle, i forsvar og som playmaker, for Györ denne gangen var også Norges landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.

Hun ordnet en brøyt-avblåsning på 17–17 fire minutter før slutt. Noen sekunder etter skjøt hun inn 18-17-ledelsen i undertall.

Like før sluttsignalet i den andre ekstraomgangen kastet Oftedal bort ballen. Vardar løp i angrep og skjøt i Györ-keeper Éva Kiss.

Marginene var absolutt med hjemmelaget denne søndagskvelden, og til slutt kunne Oftedal, Aalvik Grimsbø og Nora Mørk juble.

– Det er så stort, det er helt vanvittig. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, sier Oftedal til TV 2.

Rett ut

Den norske keeperen hadde startet kampen godt da Andrea Penezic plantet ballen rett i ansiktet hennes etter et snaut kvarter. Skuddet kom etter at spillet var avblåst. Grimsbø gikk omtrent rett i bakken og ble nede et lite minutt.

Hun slapp bare inn åtte mål i løpet av en frenetisk førsteomgang (9-9). Det ga henne en redningsprosent på sterke vel 40.

– Dette er helt vilt, jeg skjønner fortsatt ikke at vi har vunnet, sier Grimsbø til TV 2.

– Det var en berg-og-dalbane, men det reflekterer hvordan sesongen har vært for oss. Det går veldig bra noen ganger, og ikke så bra noen ganger. Vi klarte å stå frem med det vi har gjort hele sesongen, med en fantastisk laginnsats og tro helt til det siste. At det gikk veien i dag, jeg skjønner fortsatt ikke hvordan det skjedde, sier keeperstjernen.

Best

Grimsbø klarte ikke å følge helt opp og satt på benken da kampen ble avgjort i andre ekstraomgang.

Vardars keeper, franske Amandine Leynaud, spilte en helt strålende kamp fra start til mål og var banens beste.

Det ble en knallhard finale der begge lag lenge slet med å få uttelling på avslutningene.

Grimsbø (33) har allerede vunnet ni mesterskap for Norge: To OL, to VM og fem EM.

Søndag sikret hun seg sin andre mesterligatittel. Den første kom i fjor med Györ. På toppen av det ble Grimsbø tatt ut på stjernelaget i Champions League de tre siste sesongene.

– Neste sesong blir det feige lag

​En engasjert Nora Mørk er kneskadd og så finalekampen fra reservebenken.

– Det var helt forferdelig å sitte å se på, men vi ga aldri opp. Da ender det med gull. Det er helt fantastisk, sier Mørk til TV 2.

Hun er imponert av moralen i laget.

– Vi startet best, så begynte vi å henge litt etter. Vi ga oss aldri, selv om Vardar hadde sjansen til å dra ifra i veldig kritiske perioder. At vi vant her er helt sykt, sier Mørk.

Og hun advarer motstanderne om at Györ vil være enda sterkere kommende sesong.

– Det er ingen lag som har vunnet to år på rad, og nå har jeg vunnet tre ganger. Det er like gøy hver gang. Det er helt sykt med den motgangen vi har hatt denne sesongen, med så mye skader. Neste sesong blir det feige lag, for da blir vi gode, gliser Mørk.

Oftedal kom fra Issy Paris i fjor sommer med mål om å vinne mesterligaen. Det klarte hun i første forsøk.

Støtte

Györ hadde et voldsomt publikumstrykk i ryggen. Det var over 12.000 tilskuere i Laszlo Papp-arenaen i Budapest.

I den hallen vant Norge EM-finalen i 2014, uten en skadd Grimsbø.

Györ mister treneren Ambros Martín til sommeren. Spanjolen flytter videre østover og overtar russiske Rostov. Både Veronica Kristiansen (Midtjylland) og Kari Brattset (Vipers) flytter til Györ etter denne sesongen.

