Nå handler det enkelt og greit om én ting for de norske hockeygutta - ta minst ett poeng mot Sør-Korea i VMs siste kamp.

Ellers kan de vinke farvel til A-VM, der Norge har kjempet i 12 år.

Landslagssjef Petter Thoresen har et tydelig budskap til den norske troppen foran skjebnekampen.

– Det aller viktigste er at vi må slippe ned skuldrene, og spille sånn som vi har øvd på. Samtidig må vi spille med lav risiko. Vi har ett poeng når vi starter, og vi skal ha minst ett poeng når vi slutter, sier han til TV 2.

Sør-Korea har tapt alle sine seks kamper i mesterskapet, og står med null poeng.

Norge har tre poeng, og trenger kun ett for å unngå nedrykk.

Mål mot USA ga selvtillit

Tragedien blir likevel et faktum dersom Sør-Korea skulle slå Norge i ordinær tid, og dermed gå forbi på innbyrdes oppgjør.

– Vi må sørge for ikke å slippe inn for enkle mål. Korea kommer til å være utrolig disiplinerte, og spille på våre feil. Spesielt i angrepssonen, og da vi er på vei fremover, understreker sjefen.

Norge gikk på et knusende 3-9-tap for USA søndag kveld, men det positive er at Thoresens menn ikke gikk målløse av isen. Noe de har gjort de tre siste kampene.

Mathis Olimb var ventet å være en av de som skulle produsere mest for Norge. 32-åringen har slitt med uttellingen, men åpnet endelig målkontoen mot USA.

– Det er rart med det. Det er godt å gjøre mål. Selv om det var et trøstemål, så gir det litt selvtillit, og jeg tror det kan være viktig før Korea-kampen, sier han til TV 2. ​

– Blir det vanskeligere når denne avgjørende kampen kommer så sent i turneringen, etter fire tap på rad?

– Man blir jo litt tynget av å hele tiden få huden full, men samtidig er vi mange som har vært med på dette før. Vi har jo vist tidligere at vi kan vinne hockeykamper, og jeg tror og håper at vi har det som skal til for å dra seieren i land mot Korea, understreker han.

– Det er én ting som gjelder

Overtallsspillet er noe av det Norge har slitt med hele VM.

Ken André Olimb sørget likevel for en liten opptur mot USA, med Norges andre overtallsmål i turneringen.

– Det smaker godt med en scoring. Jeg syns overtallet var bra i dag, med mange sjanser. Så det skal vi skal ta med oss, og vi prøve å gjøre mål mot Korea også, sier han til TV 2.

Alexander Bonsaksen mener scenarioet er foran siste kampen er ganske enkelt.

– Det er én ting som gjelder mot Korea - gå ut å gi jernet, og ofre alt vi kan for å ta ett poeng eller mer. Det er det eneste vi skal tenke på, understreker Bonsaksen.