Kyrre Gørvell-Dahll, kjent som Kygo, fortsetter sin suksessturne i USA med utsolgte konserter over hele landet. Nå har han også tatt en tatovering for å hedre forbildet Avicii.

– Dette her er Avicii-logoen, sier Kygo, og peker på tatoveringen på armen.

Turnerer med nytt album

Avicii var nemlig Kygos store forbilde, og særlig i begynnelsen av karrieren.

– Aviciis musikk har betydd ufattelig mye for meg. Det er grunnen til at jeg startet å lage musikk i første omgang. Jeg føler på en måte at jeg kanskje skylder ham det. Det er på grunn av ham at jeg driver med det jeg gjør, sier bergenseren, som selv har tatt verden med storm med sin elektroniske musikk.

Kygo har de siste ukene turnert i USA med sitt andre album «Kids in Love», med utsolgte konserter fra California til New York.

– Jeg spilte jo i United Center i Chicago, hvor jeg tror det var 15.000 mennesker. De måtte åpne nye seksjoner helt på siden av tribunene, fordi det var så stor etterspørsel. Det var jo ganske kult, sier artisten beskjedent.

– Jeg koser meg

Med et så tettpakket program er det viktig med et støtteapparat bestående av venner og familie som hører på ham. Kygo sier han er veldig fornøyd med det teamet han har.

IDOL: Avicii var en svært viktig inspirasjonskilde for Kygo.

– Hvis jeg føler meg sliten eller føler at det blir for mye, så sier jeg bare nei. Så enkelt er det.

Men foreløpig er det ingenting som tyder på han er gått lei av turnélivet.

– Jeg synes det er helt konge. Den turneen her har vært over all forventning for min del. Å se alle som møter opp, og responsen på de nye låtene er bare helt fantastisk. Jeg koser meg, sier verdensstjernen.