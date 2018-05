Huddersfield-Arsenal 0-1

Pierre-Emerick Aubameyang ble matchvinner, og sørget for at Arsène Wenger vant den siste kampen som Arsenal-manager 1-0 borte mot Huddersfield.

Dermed fikk de også slutt på marerittrekken med sju strake bortetap.

Scoringen var gabonerens tiende siden overgangen i januar, på bare 13 kamper. Det er raskere enn noen annen Arsenal-spiller har nådd tosifret antall scoringer.

Wenger hyllet

Før kampen ble Arsène Wenger overrakt en gave fra Huddersfield og manager David Wagner, og i det 22. minutt gjorde publikum på John Smiths Stadium ære på den avtroppende Arsenal-legenden.

Et samlet stadion ga Wenger stående applaus, mens ordene «Merci, Arsène» rullet over reklamebannenerne. Wenger reiste seg og vinket som takk for hyllesten.

På banen gjorde Huddersfield Arsenal ingen tjenster, utover å være ineffektive da de dominerte i starten av kampen.

Wenger-ball

Etter 37 minutters spill leverte imidlertid Arsenal-spillerne et angrep som varmet Wengers hjerte.

GLADGUTT: Arsène Wenger fotografert på benken før Huddersfield-Arsenal. Foto: Peter Powell

Spillet gikk hurtig langs bakken når Alexandre Lacazette spilte vegg med Henrikh Mkhitaryan, og chippet til Aaron Ramsey på vei gjennom. Ramsey spilte ballen på tvers til Pierre-Emerick Aubameyang som kunne skli inn 1-0.

– Han trenger bare en sjanse, sa TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller.

– Det er herlig spill. Veldig bra av Ramsey, og Aubameyang er kvikk. Når de først setter i gang er de vanskelig å stoppe.

Huddersfield-sjanser



Flere drømmeangrep ble det ikke, og heller ikke flere mål i en jevnspilt affære.

Huddersfield hadde sjansene til å utligne i andreomgang, og Aaron Moy traff tverrliggeren like før slutt.

På overtid var vertene nære å utlgine på en dødball, men David Ospina leverte en klasseredning.