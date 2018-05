Sammenlagtleder Simon Yates vant den 9. etappen i Giro d'Italia. Thibaut Pinot ble nummer to.

Yates hadde et forsprang på 16 sekunder før den tredje bakkeavslutningen i Giro d'Italia. Briten økte forspranget på etappen fra Pesco Sannita til Campo Imperatone og leder i treukersrittet 32 sekunder foran Jhoan Esteban Chaves. Tom Dumoulin er nummer tre sammenlangt, 38 sekunder bak Yates.

Chris Froome måtte slippe favorittgruppen med 2,2 kilometer igjen. I mål var briten ett minutt og sju sekunder bak Yates. Med bonussekunder tapte Froome ett minutt og 17 sekunder til Yates på etappen. Froome er to minutter og 27 sekunder bak landsmannen.

Etappen ble avsluttet med to stigninger på til sammen 37 km. Med målgang på over 2000 meters høyde ble det en syrefest for de største sammenlagtfavorittene. Spesielt de siste fem kilometerne skilte.

Mandag er det hviledag i Giroen.

14 ryttere kom avgårde tidlig på etappen, blant andre Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), Cesare Benedetti (Bora-Hansgrohe), Tim Wellens (Lotto FixAll), Gianluca Brambilla (Quick-Step Floors) og Laurent Didier (Trek-Segafredo).

Bruddet gikk inn i de avsluttende stigningene med drøyt seks minutters forsprang på hovedfeltet.

Sekundene røk fort når feltet, anført av Astana og Team Sky, satte opp farten. I bruddet fikk seks ryttere en luke. I den siste bakken prøvde Fausto Masnada seg. Han fikk fort en god avstand til de andre fem. Med to minutters forsprang på hovedfeltet med seks kilometer igjen øynet italieneren en etappeseier.

Favorittgruppen hadde andre planer. Et enormt tempo ble satt opp. Fabio Aru var en av de første favorittene som måtte slippe. Med 2,7 kilometer igjen ble Masnada kjørt inn. Like før mål satte Yates inn et rykk verken Pinot eller Chaves kunne svare på.