Norge G17 - England G17 2-0

G17-landslaget ble historisk da de som første norske lag tok seg videre til kvartfinale i U17-EM som gruppevinnere, men der var eventyret over med et 0-2-nederlag for vertnasjonen England.

– De har rett og slett vært litt skarpere enn oss i begge bokser, men også tidvis i banespillet, oppsummerte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

England var det beste laget i Burton upon Trent. Etter 14 minutters spill headet Bobby Duncan inn 1-0 på første stolpe.

Noah Emmanuel Jean Holm og Joshua Kitolano hadde halvsjanser til å utligne, men klarte ikke å overliste målvakt.

I stedet doblet England ledelsen etter 49 minutters spill. Bobby Duncan viste at han kan mer enn å score mål. Angriperen ble spilt fint fri til venstre, så opp og spilte en god ball inn til Xavier Amaechi, som satte inn 2-0 for England.

Kitolano fikk en god mulighet midtveis i andreomgang, men keeper Luca Ashby-Hammond kom ut og avverget. Norge fikk låne mer av ballen mot slutten av kampen, men klarte ikke å skape noen farligheter.

Dermed er det England som er klare for semifinale torsdag 17. mai.