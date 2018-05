Newcastle - Chelsea 3-0​

Chelsea måtte vinne mot Newcastle og se Brighton vinne borte mot Liverpool for å sikre topp fire i Premier League og spill i Mesterligaen neste sesong, men Antonio Contes menn skuffet stort i nordøst.

I stedet ble det et ydmykende 0-3-tap mot Newcastle og Liverpool vant hele 4-0.

– Det er en kjempenedtur. De har møtt veggen. Det er smått patetisk det de har klart å prestere. Det lover veldig dårlig for neste helgs FA-cupfinale mot Manchester United, der José Mourinho har en slu plan om å ta sin tidligere klubb, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Newcastle dominerte før pause og ledet 1-0 midtveis etter mål av Dwight Gayle. Chelsea kom bedre med i starten av andre omgang, men da var vertene med effektive. To mål av Ayoze Pérez sørget for at Newcastle avsluttet knallsterkt.

– Det blir mørkere og mørkere for Antonio Conte. Chelsea blir kjørt over av Newcastle, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad etter 3-0.

Chelsea-manager Antonio Conte hadde to overraskelser i startoppstillingen, for både Emerson Palmieri og Ross Barkley var blant de elleve utvalgte mot Newcastle.

– Det fremstår litt rart. Det er et tett kampprogram, og det var sånn Conte forklarte laget i intervjuet før kampen, men jeg er fristet til å tenke at det er mye politikk i det, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland om det som kan være Contes siste seriekamp for Chelsea.

Newcastle var det førende laget før pause, og midtveis i omgangen betalte overtaket seg for Rafa Benítez’ menn. Matt Ritchie slo en strålende ball gjennom til Jacob Murphy, som fikk en fot på ballen. Chelsea-keeper Thibaut Courtois fikk en hånd på ballen, men Dwight Gayle var først på returen og satte inn 1-0.

Newcastle fortsatte å presse Chelsea og hadde store sjanser ved Jonjo Shelvey og Ayoze Pérez. Statistikken med 11-0 i skudd på mål fortalte sitt.

Olivier Giroud var nær ved å utligne for Chelsea tidlig i andre omgang, men franskmannen ble stoppet av en strålende redning av Martin Dubravka.

Like før timen var spilt var det i stedet Newcastle som skulle doble ledelsen. Jonjo Shelvey ladet kanonen fra langt hold og Pérez fikk en styring til 2-0. Fire minutter senere la samme mann på til 3-0 etter innlegg.

Chelsea klarte aldri å svare og de blå fra London endte sesongen på femteplass. Neste helg avsluttes sesongen med FA-cupfinale.