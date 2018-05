Martin Ødegaards 1,5 sesong lange låneopphold i nederlandske Heerenveen er over.

19-åringen bekrefter i en hjertevarm Instagram-oppdatering at han ikke returnerer til den nederlandske klubben etter sommeren når kontrakten går ut, og takker samtidig alle i klubben for oppholdet.

– Jeg har lært så mye i tiden min her, og jeg vil alltid se tilbake på denne perioden med et smil, skriver Ødegaard.

– Jeg vil si takk til alle spillerne for alle de fantastiske øyeblikkene vi delte sammen. ❤️ (...) Det har vært en glede!

Klubben svarer med et takk tilbake på Twitter.

Skadetrøbbel

Oppholdet har ikke bare vært enkelt for Ødegaard.

Nordmannen takker det medisinske apparatet, og det er kanskje ikke uten grunn. Han har tilbragt mye tid hos dem den siste sesongen.

To ganger denne sesongen har han pådratt seg et brudd i foten, det siste i april, en skade som holdt ham ute resten av sesongen.

Se hvordan det skjedde i Sportsnyhetene øverst.

Ødegaard ble lånt ut fra Real Madrid i januar 2017, og i den første halve sesongen ble det 17 kamper og to mål. I sesong to ble det 26 kamper og like mange mål.

– Det har vært et variabelt opphold for Ødegaard, men jeg syns han har utviklet seg i riktig retning, særlig det siste halvåret, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Selv om det ikke er blitt så mange mål og målgivende pasninger som man kanskje hadde håpet på, har han vært veldig mye involvert i det offensive spillet og tatt steg der. Han er blitt langt mer voksen og mer moden både på og av banen.

Trenger å spille

Det var enorme forventninger knyttet til Drammenseren da han gikk til Real Madrid som 16-åring i 2015.

– Det er litt hans egen feil at han ikke har klart å leve opp til dem – mest fordi han var så vanvittig god, så tidlig. Vi har fortsatt stor tro på ham, og han kan bli en helt formidabel fotballspiller med den rette utviklingen fremover, sier Mathisen.

Hva som skjer videre er uvisst. Enten blir det en plass hos Real Madrid, eller så blir det et nytt lån.

– Det vet jeg ikke, for å være ærlig. Jeg har fokus på Heerenveen ut sesongen, så får vi ta en evaluering til sommeren og se hvor jeg havner. Akkurat nå har jeg ikke peiling, sa Ødegaard under landslagssamlingen i mars.

– Han skal garantert på et nytt utlån, sier Jesper Mathisen.

– Når han nå takker for seg i Heerenveen så går jeg ut fra at det er en bedre klubb og en bedre liga som er i tankene og kanskje inne i bildet allerede. Kanskje Spania. Ødegaard trenger å gå til en klubb der han får spille fast, og på den måten utviklet seg videre. Det trenger norsk fotball også.

Hele Ødegaards farvel til Heerenveen:

«Uheldigvis tok sesongen vår slutt i går. Vi ga alt, men det var ikke nok... Det betyr at min tid i denne klubben nå er over. Jeg har lært så mye i tiden min her, og jeg vil alltid se tilbake på denne perioden med et smil.

Jeg vil si takk til alle spillerne for alle de fantastiske øyeblikkene vi delte sammen. ❤️

En stor takk til klubben. Til Jurgen (Streppel, trener, journ. anm), resten av støtteapparatet, det medisinske apparatet, de frivillige og alle som jobber på stadion og for klubben.

Jeg vil også si takk til dere suppportere for støtten under min tid her, og for å møte opp til kampene våre borte og hjemme.

Det har vært en glede!

​Dank je wel en tot ziens ❤️ (Takk, og ser dere snart.)»