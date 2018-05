Liverpool - Brighton 4-0

Se den historiske 1-0-scoringen til Mohamed Salah i videovinduet øverst!

Liverpool er klare for Champions League neste sesong etter en enkel 4-0-seier over Brighton i Premier League-avslutningen.

Mohamed Salah satte inn 1-0 etter 25 minutters spill, før Dejan Lovren stanget inn 2-0 like før pause. Kort tid etter pause satte Dominic Solanke inn 3-0 med sitt første mål for Liverpool. Andy Robertson fikk også sitt første mål i klubben da backen banket inn 4-0 i sluttminuttene.

Salah ble historisk med sin 32. ligascoring denne sesongen. Aldri før har en spiller scoret like mange eller flere i en Premier League-sesong med tjue lag. Totalt står han med 44 mål siden overgangen fra Roma før sesongen.

I sluttminuttene ble Salah byttet ut til stående applaus på Anfield.

– Det har vært et prisdryss over Salah denne sesongen. Vi har knapt sett maken, sa TV 2s fotballkommentator Øyvind Alsaker.

Liverpool måtte ha ett poeng for å være garantert topp fire, men det ble aldri spennende, for Chelsea gikk på et 0-3-tap for Newcastle på St. James' Park. De røde endte på fjerdeplass etter at Tottenham vant 5-4 mot Leicester.

– Perfekt opptakt til Champions League-finalen, sier Alsaker.

Milner ute med skade

Det ble meldt om en skade på Sadio Mané, men senegaleseren var på plass i startoppstillingen. En liten skade stoppet imidlertid James Milner fra å være i troppen for første gang denne sesongen.

Dominic Solanke kom inn på laget og spilte sammen med Mané, Mohamed Salah og Roberto Firmino i angrepet.

Trent Alexander-Arnold gikk tilbake på høyrebacken, mens Nathaniel Clyne tok plass på benken sammen med blant andre en friskmeldt Adam Lallana, som ble byttet inn med kvarter igjen å spille.

Ropte på to straffespark

Hjemmefansen på Anfield ropte på straffespark etter åtte minutter. Trent Alexander-Arnold innlegg traff armen til Shane Duff, som fikk ballen unna.

– Kanskje hadde dommer Kevin Friend Merseyside-solen i øynene. Det er så klønete. Det kunne kostet Brighton et straffespark imot i åpningsminuttene, men den fikk ikke Friend med seg, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

I det 18. spilleminutt brølte Liverpool-supporterne på et nytt straffespark. Mohamed Salah fikk tåen på ballen, men ble felt av Shane Duffy. Dommeren vinket bare spillet videre til Salahs store frustrasjon.

– Det er soleklart. Dommeren sto godt plassert, så han burde se den, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre.

Like etter den andre straffesituasjonen ble Sadio Mané spilt i bakrom av Dominic Solanke og kom alene med Brighton-keeper Mathew Ryan. Fra skrått hold forsøkte Mané seg, men på åpent mål i midten var det en frustrert Roberto Firmino som måtte se en god mulighet bli rotet bort.

Salah tilbake med rekord

Etter 25 minutters spill kunne endelig Liverpool-fansen juble, for Mohamed Salah satte iskaldt inn 1-0 på Dominic Solankes fine stikker.

– Han er tilbake! Mohamed Salah er historisk. Mål nummer 32, nok en scoring, nok en rekord. For en sesong for Salah. Den scoringen har han tenkt lenge på. Det er en strålende målgivende av Solanke, og den avslutningen fra Salah er slik vi har sett denne sesongen, kommenterte Øyvind Alsaker.

Salah, som ikke hadde scoret på sine tre siste kamper, står nå med 32 mål i Premier League denne sesongen. Aldri før har en spiller scoret like mange på en sesong med 38 kamper. Totalt var det egypterens mål nummer 44.

Få minutter senere kom Mané og Salah alene med Ryan. Denne gangen spilte Mané, men Brightons keeper var for tett på og reddet. Returen havnet hos Salah, som fikk avslutningen reddet på streken av Duffy.

– Mané tenkte kanskje på den han burde sentret i stad, sa Petter Myhre.

Liverpool dominerte

Fem minutter før pause doblet Dejan Lovren ledelsen med en strålende heading. Lovren steg til værs på Andy Robertsons innlegg og ordnet 2-0.

– Han er omdiskutert og ofte utskjelt, men her kroner han en praktfull omgang med en praktfull heading, kommenterte Alsaker.

Til pause tok Liverpool med seg en komfortabel tomålsledelse.

– Det er nesten fristende å ta frem kulerammen, for her kunne det vært mange mål, sa TV 2s ekspert Petter Myhre på tampen av førsteomgang.

Solanke-rakett

Sju minutter ut i andre omgang var det nettsus på Anfield igjen. Salah slo en fin gjennombruddspasning til Solanke, som banket den i nærmeste krysset.

Det var den unge spissens første scoring siden overgangen fra Chelsea i fjor.

– Nydelig stikker og for en avslutning. En rakett opp i nærmeste hjørne, kommenterte Alsaker.

I det 58. spilleminuttet var Salah nær sin målgivende nummer elleve i Premier League denne sesongen. Egypteren serverte Roberto Firmino alene med Mathew Ryan, som stoppet brasilianeren med en god redning.

Den komfortable Liverpool-ledelsen gjorde at vertene tok foten av gasspedalen, men fem minutter før full tid fikk Andy Robertson sin første scoring for klubben da han banket inn en retur til 4-0.