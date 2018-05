En kalv sørget for stor dramatikk like før starten på Norgescup-rittet i sykling for kvinner på Horpestad søndag.

Stine Borgli (27) med ledertrøyen måtte løpe på løpe på do og gjemme seg. Hun ble rett og slett jaktet på av kalven da hun prøvde å hjelpe en mann som ble påført kjevebeinsbrudd av den ustyrlige kalven.

– På vei mot garderoben kom det en kalv springende mot meg. Bonden prøvde å stoppe den, og vi sprang mot garderoben. Vi fikk øye på en mann som lå nede på bakken. Vi løp bort, for det så ikke godt ut. Han var ved bevissthet, og han hadde fått en kraftig smell. Kalven hadde løpt rett på ham, og han hadde fått kjevebrudd. Vi måtte gjemme oss i garderoben, for bonden hadde ikke kontroll. Kalven var sikkert veldig fortvilet med så mye folk, biler og motorsykler, forteller sammenlagtleder Stine Borgli fra Sandnes til TV 2.

– Prøvde å stenge kalven inne



Ifølge rittleder Tor Arne Oltedal forvillet kalven seg inn i startområdet. Det var Sandnesposten som omtalte saken først.

– Vi hadde startområde på en skole. Bak skolen på området var det en kalv som hadde forvillet seg inn. Vi er i landbruksland, så det er mye dyr her. Men dette var en kalv som hadde forvillet seg vekk fra sin ordinære plass. Det var en lokal kjentmann som kom bort. Han hadde erfaring med slike dyr. Vi prøvde å stenge kalven inne, men kalven kom ut og traff den lokale kjentmannen, forteller han til TV 2.

Mannen som ble påført kjevebeinsbrudd av den løpske kalven ble raskt tatt hånd om.

– Når sånt skjer må vi ta oss av vedkommende, og det gjorde vi. Da han ble truffet kontaktet vi AMK. Ambulanse kom på plass og vi fikk tømt området. Vi fikk sikret alle deltakere og tilskuere, sier Oltedal.

Kalven ble avlivet



Ifølge Borgli var det så dramatisk at det kunne endt enda verre.

– Det er veldig uheldig at noe sånt skal skje. Hadde det vært et barn, så er det ikke sikkert det hadde tålt en slik smell. Det er ikke helt greit, sier Borgli.

Ifølge Sandnesposten ble kalven skutt og fraktet bort.

–Jeg har fått beskjed om at det problemet er håndtert av den bonden som eide kalven, sier Oltedal.

Det var det eneste riktige, mener Borgli som opplevde dramaet på nært hold.

– Jeg fikk høre det da jeg kom i mål, og det ble fleipet om at vi kunne få biff nå. Det var nok det riktige å gjøre, for den var nok umulig å få kontroll på. Det var nok mer drama mens vi var ute i løypen, sier Borgli.

BEHOLDT LEDERTRØYEN: Før start ble det litt av et drama, men Stine Borgli kunne juble etter rittet.

Hitec-rytter Line Marie Gulliksen vant for øvrig rittet foran Ingvild Brattekleiv fra Grimstad SK, mens sammenlagtleder Stine Borgli, som sykler for CK Victoria, ble nummer tre og beholdt trøyen sin.