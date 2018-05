Forbruket av plast skal reduseres. Og nå vil byrådet i Oslo at all unødvendig bruk av engangsplast skal forbys i byens kommunale virksomheter.

Ambisjonen er at kommunen skal fase ut bruk av unødvendig engangsplast i løpet av 2019 som første by i verden.

Arbeidet er i gang, forteller byrådsleder Raymond Johansen til TV 2.

– Vi vil gå gjennom våre egne innkjøp for å fase ut unødvendig engangsplast i kommunens virksomheter, og inviterer næringslivet og organisasjoner i Oslo til en dugnad mot plastforsøpling, sier Johansen.

– Skal gå foran

Oslo er utnevnt til Europas miljøhovedstad i 2019 og dette forplikter, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

– Når Oslo neste år skal være Europas miljøhovedstad ønsker vi å vise hvordan en storby kan gå foran i kampen mot plastforsøpling, sier hun.

Nå vil de ansette en egen plastkoordinator i Oslo som kan styre arbeidet med å rydde byen for plast og sørge for at man ikke kjøper inn unødvendige plastprodukter.

– Men Oslo klarer ikke å løse plastproblemet alene, vi trenger også nasjonale tiltak. Derfor var det veldig synd at regjeringspartiene på Stortinget tidligere i år stemte ned forslaget mot et nasjonalt forbud mot unødvendig engangsplast, sier Berg, som i helgen har deltatt på landsmøtet til MDG på Fornebu.

Oppfyller Paris-avtalen

Der ble det vedtatt at partiet skal jobbe for å forby miljøskadelig engangsplast innen 2020. Der var byrådsleder Johansen invitert og han ble tatt i mot med trampeklapp.

Han kunne her fortelle at Oslo nå er en av fire byer i verden som oppfyller Paris-avtalen.

– Det er utrolig moro at vi sammen med Barcelona, Paris og New York kan følge opp Paris-avtalen. Det forplikter og det er samtidig supergøy, sier Johansen til TV2.