Casper Ruud tapte ATP Challenger-finalen i Braga med settsifrene 0-6, 6-3, 3-6 mot hjemmehåpet Pedro Sousa. Den portugisiske 29-åringen er ranket som nummer 144 i verden. Ruud er nummer 174.

Finaletapet var Ruuds andre på to uker. Nordmannen tapte også i to strake sett i finalemøtet med Gianluigi Quinzi i Francavilla al Mare.

– Sånn er tennisen noen ganger. Casper kom dårlig i gang, samtidig som motstanderen ikke så ut til å være i stand til å gjøre en eneste feil, sa pappa og trener Christian Ruud til NTB om startproblemene.

For Ruud fikk en marerittstart på kampen. I første sett ble han feid av banen av Sousa. Ruud slo grusomt tilbake i andre sett, selv om det så mørkt ut da nordmannen kom under 0-2. Da klarte imidlertid Snarøya-gutten for første gang i kampen å holde serven og tok samtidig sitt første game.

Det så ut til å ha gitt nordmennen fornyet tro, og Ruud fulgte opp med å bryte serven til sin portugisiske motstander. Plutselig begynte Sousa å gjøre upressede feil, som Ruud kunne utnytte.

Kampen jevnet seg ut, og på stillingen 4-3 brøt Ruud portugiserens serve til 5-3-ledelse og servet så hjem settet.

I tredje sett fulgte spillerne hverandre til 2-2, før Ruud kjempet inn et servebrudd. Plutselig hadde nordmannen et lite initiativ, men Sousa svarte med å bryte direkte tilbake til 3-3. Deretter holdt portugiseren egen serve og skaffet seg videre to bruddballer til 5-3. Den andre prikket han inn.

Den nedturen klarte aldri Ruud å reise seg fra.

– I det tredje settet følte Casper samtidig at han hadde taket på portugiseren, men så sviktet serven litt. Alt i alt møtte han en veldig god motstander og har i tillegg spilt fem gode kamper her. Bare synd det ikke holdt hele veien hjem, sier pappa Ruud.

Trøsten for nordmannen er at han uansett vil gjøre et hopp på rankingen med den sterke innsatsen i Braga. Trolig er han på 153. plass når den ferske listen publiseres mandag. Ruud tar også med seg 35 000 kroner for 2. plassen.

Fra Portugal går turen rett til tyske Heilbronn, der Ruud går løs på en ny viktig turnering tirsdag. Første motstander blir profilerte Dustin Brown.

– Han er litt tennissportens Bob Marley og en akrobat på banen. Det blir spennende, sier Christian Ruud.

Turneringen i Heilbronn er viktig i oppladningen til Roland-Garros-turneringen i Paris. Den starter senere i mai.