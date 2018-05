Salah var nominert sammen med Kevin De Bruyne (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), David De Gea (Manchester United) og James Tarkowski (Burnley).

Et ekspertpanel, Premier League-kapteinene og fans stemte egypteren frem til sesongens spiller.

– Jeg er veldig glad. Det er en ære å vinne denne prisen. Det har alltid vært i bakhodet at jeg skulle komme tilbake til Premier League for å vise folk som sa jeg ikke hadde suksess her den første gangen, sier han til Liverpools hjemmeside.

Salah står med 31 scoringer i Premier League denne sesongen. Dagens utmerkelse er langt fra den første Salah har fått denne sesongen. Den britiske sportspressen kåret ham til sesongens beste Premier League-spiller. Egypteren ble også stemt frem som sesongens spiller i Premier League av spillerne selv under PFA Awards.