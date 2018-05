For noen år siden, ville det vært årets mest spennende nybil. En ny generasjon av Audi A6 er fortsatt en begivenhet, men de siste årene har markedet endret seg. SUVer har tatt mer og mer over for stasjonsvogner – og ladbare drivlinjer overtar for diesel- og bensinmotorer.

Da er det ikke lenger sannsynlig at den gode-, gamle storselgeren A6, skal bite like godt ifra seg.

I tillegg er det ikke så lenge siden både BMW og Mercedes lanserte sine nykommere i dette segmentet. De legger lista høyere enn noen gang.

Med andre ord: Audi har aldri hatt et tøffere utgangspunkt å lansere en ny A6 i. Skal dette gå bra, er dagens modell nødt til å være perfekt.

Vi har reist til Portugal, der vi tester ut om den er akkurat det. Bli med!

S-line-pakke og sort grill gjør at A6 ser betydelig med sporty og undommelig ut.

Hvordan er den å kjøre?

Det er kanskje det viktigste punktet. Audi byr på justerbart understell med luftfjæring på toppmodellene. Først og fremst er komforten veldig god. Ujevnheter er ikke noe stress, og du flyter gjennom svingene.

For første gang får du også A6 med firehjulssving. Og det fungerer veldig bra. Svingradiusen reduseres og bilen blir mer smidig i svingene. Når det er sagt: Dette er ekstrautstyr de fleste klarer seg uten.

Testbilene har også støyisolerte, doble ruter. Det gir en følelse av at du virkelig stenger verden ute. I en premiumbil i dette segmentet, er naturligvis dette viktig. Vi vet ikke hvor stor forskjellen er når du får "vanlige" vinduer – men mye tyder på at dette virkelig er en stillegående bil.

Firehjulsdriftsystemet til Audi er på plass på alle testbilene – også den med den minste motoren på 204 hk (diesel).

Selv om den er stor, tåler den også å bli kjørt hardt og sportslig. Styringen er presis og understellet håndterer svingene med trygghet og balanse.

Audi tilbyr forøvrig for første gang firehjulsstyring. I lav fart (under 60 km/t) svinger bakhjulene motsatt vei av forhjulene. Det merkes godt i forbindelse med evnen til å manøvrere rundt i trange områder. Svingradiusen er omtrent som på lillebror A3!

Når farten øker, svinger bakhjulene i samme retning som forhjulene. Det gjør at man "flyter" mer når man skifter felt i høy fart – og skal blant annet bidra til å minske faren for å bli bilsyk ...

Skal vi trekke fram noe som ikke imponerer oss, må det være lekenheten. Den kjennes rett og slett ikke spesielt underholdende å kjøre. X-faktoren mangler, uten at vi helt klarer å sette fingeren på hva det skyldes. Her må vi nok komme tilbake med litt utfyllende detaljer når vi har fått kjørt bilen mer – og på norske veier.

Om du skulle ha litt problemer med å se forskjell på utgående og nye Audi A6 på utsiden, er det desto enklere å se at det har skjedd mye på innsiden. Nå er menyhjulet i midtkonsollen helt borte, og det finnes nesten ingen fysiske knapper lenger. Mange vil imidlertid sette pris på at volumknappen til stereoanlegget fortsatt er på plass.

Finest utenpå eller inni?

Audi har valgt å ikke gå "all in" på utvendig design. Men det er ingen tvil om at dette er en lekker bil. Ikke minst når du ser den i virkeligheten. Vi tror mange kommer til å bli overrasket over hvor stilig den faktisk er – sammenlignet med oppfatningen man får av bildene.

Ikke minst har vi sansen for hoftene. A6 har fått framhevet hjulbuene både foran og bak. I tillegg er grillen blitt bredere og lavere.

Vi har ikke helt sansen for de to klossene som er plassert i grillen (laserscanner og radar). De burde man klart å gjøre mer diskret.

Ingen premiumbiler med respekt for seg selv blir lenger lansert uten et rikholdig utvalg av stemningsbelysning. Audi er intet unntak.

S-line-pakken er som vanlig ikke like utagerende som M-pakken og AMG-pakken på henholdsvis BMW og Mercedes. Det er mer sånn at den litt mer markerte fangeren og sideskjørtene gjør at du tenker at den ser ekstra barsk ut – uten helt å kunne sette fingeren på hvorfor.

Audi tilbyr også som vanlig sorte detaljer i stedet for krom. Og det overrasker oss om ikke flere kunder enn tidligere velger dette på nye A6. De sorte detaljene gjør at bilen ser langt mer sporty ut.

Selv klimaanlegget til baksetet består nå kun av en skjerm.

Der det har skjedd en liten revolusjon, er på innsiden. Nå er det samme oppsett som på direktørbilen A8 som gjelder. Det vil si at menyhjulet i midtkonsollen er borte. Det er nå TRE store skjermer å forholde seg til: De digitale instrumentene, den største 10,1" skjermen på dashbordet og den 8,6" store skjermen under hovedskjermen.

De digitale instrumentene fungerer som vanlig helt perfekt. Akkurat her mener vi Audi er best i klassen. Systemet er logisk lagt opp og lett å lære seg via knappene på rattet. Og du slipper å flytte blikket fra veien for å bruke det.

De to touchskjermene har imponerende oppløsning og et elegant brukergrensesnitt. Audi har også valgt å gjøre det veldig brukervennlig – med mange likhetstrekk til en smarttelefon. En liten detalj som vi liker godt, er at du kan få en liten fysisk bekreftelse, i form av vibrering, på at du har trykket på en av knappene på skjermen. Det er smart. Da vet du i alle fall om du har truffet.

Men med fare for å høres konservativ ut: Jeg savner likevel menyhjulet og hurtigknappene ...

PS: Du får naturligvis også head up display, om du vil ha det. Fungerer fint til blant annet navigasjon, skiltvisning og adaptiv cruise-detaljer. Men ikke like bra som BMW sitt system, der du også får opp telefon og radio/stereo-informasjon.

Bagasjerommet er nøyaktig like stort som tidligere, men det er blitt en større åpning.

Hvordan er plassen?

Målt i antall centimeter, er ikke nye A6 betydelig større enn forgjengeren. Fortsatt snakker vi lengde på drøyt 4,93 meter.

Noen millimeter i utvendig mål er lagt til her og der. Men det som har gjort at innvendig plass oppleves som veldig god, er at akselavstanden har økt. I tillegg er sitteposisjonen noe lavere og takhøyden ørlitegrann bedre.

Baksetepassasjerene har dermed fått noen centimeter mer boltringsplass både til bein og hode. Og nå føles det litt limousine-aktig å sitte på andre seterad. Her skal det mye til at du ikke finner deg til rette.

Her vil de fleste finne seg godt tilrette.

Foran er det i kjent stil akkurat så romslig som du forventer. Samtidig føles førerplassen intim, takket være en bred og høy midtkonsoll.

Bagasjerommet er på 530 liter. Det er identisk med forgjengeren. Noe av forklaringen på at det ikke er blitt større, handler om å gi plass til batteriene i mildhybrid-systemet. Samtidig er det jo som nevnt først og fremst stasjonsvogna som blir målestokken for nordmenn. Dagens modell har 565 liter.

Enn så lenge har vi ikke fått data rundt volum med bakseteryggen lagt ned.

Nye LED-lys og stripa som strekker seg gjennom hele bredden på bilen, gjør det lett å se at dette er den nye A6-en.

Går den bra?

Under lanseringen tester vi tre forskjellige modeller: 204 hk (diesel), 231 hk (diesel) og 340 hk (bensin). Alle disse er mildhybrider. Det vil si at de har 12 Volt- (4 sylindrede motorer) eller 48 Volt- (sekssylindrede motorer) system som gjør det mulig å kjøre helt elektrisk i gitte situasjoner. For eksempel kan bilen kjøre på ren strøm i opptil 40 sekunder, når du går av gassen i opptil 150 km/t. 40 sekunder høres kanskje ikke så mye ut – men det bidrar altså til å redusere både utslipp og forbruk.

Når det gjelder de ulike motorene synes vi 204 hk diesel fungerte veldig bra. Du får riktignok "bare" fire sylindre, men det merkes ikke nevneverdig under kjøring. Bilen kjennes mer enn pigg nok og har et fint fraspark. Denne motoren passer også girkassen veldig bra.

Særlig bak er det tydelig at hjulbuen er uthevet og mer markert. Tøft!

Med 231 hk får du enda mer skyv – og V6-motor. Her virker det imidlertid ikke som om Tiptronic-girkassen spiller helt på lag. Det oppleves som en liten forsinkelse i kommunikasjonen med V6-modellen. Akkurat som om den må tenke seg om før den legger inn neste gir. Dermed blir det fort litt masete under aktiv kjøring.

I nye A6 får dieselmotorene 8-trinns tiptronic automatgir, mens bensinmotorene har en 7-trinns S-tronic-automat. Ingen modeller vil leveres med manuell girkasse.

Når det gjelder disse to minste dieselmotorene er det ikke sluppet så mye data, ennå. De kommer jo også først senere. Så vi kan ikke si noe om oppgitte ytelser og forbruk.

Den største dieselmotoren kan vi imidlertid si litt om. Det er en 3-liters V6 på hele 286 hk. Den klarer 0-100 km/t på bare 5,5 sekunder – og skal ha et blandet forbruk på 0,55/0,56 l/mil (avhengig av felgstørrelse). Denne blir tilgjengelig fra lansering.

Vår favoritt er imidlertid 3-liters bensinmotoren på 340 hk. Med denne under panseret blir A6 et hurtigtog. Frasparket kjennes veldig tungt, og sørger for 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Det står det respekt av. Et dreiemoment på 500 Nm gir nesten dieselmotor-aktig fraspark også på lavt turtall.

S-tronic-automatgiret fungerer helt ypperlig sammen med denne motoren. Girskiftene kommer raskt og presist.

Det er ingen tvil om at Audi A6 bidrar med enda mer luksus i stor familiebil-klassen.

Konklusjon?

Det er naturligvis ikke nok for Audi å "bare" lage en bedre modell enn utgående A6. Det merkes raskt at de har gjort mer, når du er på plass bak rattet. Først og fremst er det blitt mer luksusfølelse. Det finnes omtrent ingen vibrasjoner, lydnivået er svært lavt og det oser kvalitetsfølelse av interiøret.

Kjøreegenskapene er det også veldig lite å utsette på. Den er kompetent både på motorveien og i svingene. Men vi sliter litt med Tiptronic girkassen i enkelte situasjoner.

Spørsmålet er hvordan den står seg mot 5-serie og E-klasse, og for den del Volvo S90/V90. Svaret på det, får vi først når vi får kjørt den på norske veier.

Audi A6 55 TFSI Motor: 3-liter V6 bensin Effekt: 340 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 5,1 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,67 l/mil Bagasjerom: 530 liter Lengde x bredde x høyde: 493 x 210 x 145 cm Vekt: 1.760 kg Pris: Ikke klar ennå.

