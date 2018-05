Silly season er på trappene.

I dag spilles siste serierunde i Premier League. Når sesongen er unnagjort kan klubbene for alvor intensivere jakten på potensielle forsterkninger.

De fleste klubber har nok en prioritert ønskeliste klar. José Mourinho er blant dem som pleier å være godt forberedt.

Han har nok også sett at det tidvis har kladdet offensivt. Nå skriver Mirror at Manchester United vurderer å legge inn et sjokkbud på Neymar. Brasilianeren vil koste hele 2,2 milliarder kroner.

Real Madrid er favoritter til å sikre seg Neymars tjenester, men Manchester United håper Neymars far kan overtale sønnen til å velge rødtrøyene. Han er nemlig Manchester United-supporter, skriver Mirror.

For noen uker siden fikk Unai Emery sparken i PSG. Nå er han en av favorittene til å ta over som Arsenal-manager, skriver Sunday Express.

London-klubben kan få konkurranse fra byrival West Ham. De vil gjerne ha Emery som erstatter for David Moyes, men det spørs om West Ham frister Emery. West Ham har flere andre kandidater på blokken. Tidligere City-manager Manuel Pellegrini og tidligere Watford-sjef Marco Silva er ønsket, skriver The Sun.

Juventus-trener Massimiliano Allegri kobles til Arsenal, men det spørs om han får nok penger å rutte med på overgangsmarkedet i sommer. Allegri ønsker et transferbudsjett på litt over to milliarder kroner om han skal bevege seg vekk fra Torino, skriver The Sun.

Manchester City har vært suverene denne sesongen. Det spørs om de ikke blir enda mer suverene neste sesong om Jorginho og Riyad Mahrez velger å signere for klubben. Duoen vil koste drøyt 1,2 milliarder kroner, skriver Daily Mail.

I tillegg til Mahrez og Jorginho er Wilfried Zaha aktuell for de lyseblå. Han skal være nær en overgang, og prisen på den tidligere Manchester United-spilleren ligger på knapt 570 milioner kroner, skriver Mirror.

Alvaro Morata åpnet bra, men har sluknet utover i sesongen. Nå kan en overgang til gamleklubben Juventus være på trappene. Der vil han erstatte Mario Mandzukic, som trolig forlater den italienske klubben etter inneværende sesong, skriver Sky Sports.

Liverpool vurderer å anmelde Borussia Mönchengladbach. Merseyside-klubben mener den tyske klubben har tatt kontakt med unggutten Rhian Brewster på ulovlig vis, skriver Telegraph.

Mye tyder på at Wayne Rooney fortsetter karrieren i USA. Everton har bedt om et møte med Rooneys representanter, men det spørs om det ikke er for seint. Sam Allardyce må trolig også se seg om etter en ny arbeidsgiver. Everton vil renske opp både i spillerstallen og i støtteapparatet, skriver The Sun.

Palace vil gjerne beholde Yohan Cabaye. Nå skal klubben sette seg ned ved forhandlingsbordet for å få i stand en ny avtale med 32-åringen, skriver Sky Sports.

Everton vurderer å forsøke seg på Wigans 19 år gamle spiss Callum Lang, skriver ESPN. Lang har en fortid i Liverpool akademi.

Det er ventet at Juventus vil bekrefte signeringen av Emre Can etter Champions League-finalen om 13 dager, skriver Talksport.

