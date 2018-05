Balkongen er større enn selve hytta, og det er ikke innlagt vann eller toalett i badhuset, som nå ligger ute til salgs på Flaskebekk på Nesodden.

Kvadratmeterprisen på prisantydningen er svimlende 500.000 kroner.

Gjennomsnittsprisen for boliger i prisverstingen Oslo er til sammenligning rundt 67.000 kroner.

– 1,5 millioner kroner er uten tvil mye penger, men dette er noe folk ønsker seg og vi er av den oppfatning at det er kjøpere tilgjengelig, sier ansvarlig megler, Christoffer Gard Sandvik i DnB Eiendom, til TV 2.

ROMMET: Dette er det eneste rommet i badehuset som ligger for salg på Nesodden. Foto: Inviso/DnB Eiendom

Populære badehus

Han forteller at prisen er satt blant annet på bakgrunn av at de det for litt siden ble solgt en halvpart av et annet badehus på Flaskebekk for 1.175.000 kroner.

I OSLOFJORDEN: Vestsiden av Nesodden, anses å være et attraktivt sted å ha hytte, hus - eller et 3 kvm stort badehus. Foto: Google Maps

– Det badehuset ble organisert som et sameie, mens her må du legge på 325.000 kroner og få et eget badehus uten å slippe å dele uteplassen med naboen, sier Sandvik.

Selv om det ikke er fasiliteter som vann eller dusj i badehuset, mener megleren at slike badehus er populære.

– Potensielle kjøpere er folk som allerede bor i området, samt personer bosatt utenfor Nesodden.

– Attraktiv beliggenhet

Senest i fjor solgte eiendomsmegleren et tilsvarende badehus som også gikk for solide 1,5 millioner kroner.

– Jeg solgte et badehus på Hellvik på Bunnefjordsiden av Nesodden i fjor, og hadde en godt besøkt visning med salg til prisantydning som var 1.550.000 kroner, sier megleren.

Flere av interessentene hadde tatt turen over fra Oslo, og Sandvik tror badehuset han nå skal selge også vil trekke kjøpere som kan ta båt fra Aker Brygge til idyllen på Nesodden.

– Badehus på Flaskebekk er nok ansett som mer attraktivt grunnet nærheten til Tangen brygge (der Oslo-båten legger til, journ.anm.) samt den vestvendte beliggenheten med sol frem til solnedgang, sier megleren.