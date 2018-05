Netta Barzilai (25) med sangen «Toy» vant årets Eurovision Song Contest i Portugal med 529 poeng. Norge fikk 144 poeng.

Budskap om annerledeshet

Nettas budskap er å akseptere at folk er forskjellige, og fansen var ikke sikker på om Europa ville ta til seg hennes spesielle stil.

– Jeg elsker henne, og jeg trodde vi skulle vinne, men det er alltid mange overraskelser i Eurovision. Jeg var usikker på om Europa ville akseptere henne, men det gjorde de. Jeg er så glad, sier Dan Erukhimoich fra Israel.

Han er i Lisboa for å få med seg Eurovision-stemningen i byen. Han og hundrevis av mennesker fra hele Europa hadde samlet seg på et torg i byen der finalen ble vist på storskjerm.

Vinneren selv, Netta, var også i sjokk etter seieren.

– Jeg hadde aldri trodd dette. Jeg trodde jeg var altfor avantgarde, sa hun etter seieren. Hun takket publikum for å velge det som er litt annerledes og for å akseptere at folk er forskjellige. Under pressekonferansen understreket hun at det har vært viktig for henne å være seg selv.

– Jeg er nødt til å være meg selv for å elske meg selv, sa hun.

Vinnermelodien falt imidlertid ikke i smak hos norske seere, som ikke ga noen poeng til Netta.

Favoritten ble nummer to

​Det var Kypros som lenge var ventet å vinne, ifølge oddsoversikten til Eurovisionworld. Eleni Foureira med «Fuego» ble imidlertid nummer to med 436 poeng.

I finalen ble Østerrike nummer tre, etterfulgt av Tyskland, Italia, Tsjekkia, Sverige, Estland, Danmark, Moldova, Albania, Litauen, Frankrike, Bulgaria og til slutt Norge.

Over 200 millioner mennesker verden over så finalen.

Dette var fjerde gang Israel vant Eurovision.