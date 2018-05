Samtidig varsler politiet at tallene kan komme til å stige.

De tre bombene gikk av innenfor et tidsrom på ti minutter, opplyser politiets talsperson Frans Barung Mangera. Den første eksplosjonen fant sted klokken 7.30 søndag morgen lokal tid.

Islamister

Myndighetene i landet hevder det er Jamaah Ansharut Daulah (JAD), et lokalt nettverk av militante islamister som har sverget troskap til IS, som står bak angrepet.

– De planla et angrep mot politimål 11. mai, men fordi politiet var forberedt, fant de alternative mål, sier talsperson Wawan Purwanto i landets statlige etterretningsorgan.

Sprengte seg

TV-bilder viser murblokker spredt omkring inngangspartiet til en av de rammede kirkene, mens politiet bevokter det avsperrede området.

Surabaya er Indonesias nest største by og hovedstad i provinsen Jawa Timur. Provinsen ligger øst på øya Java, like vest for Bali.

Landet har de seneste årene blitt rammet av flere angrep utført av ulike militante bevegelser.

