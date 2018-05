Et knivangrep skal ha funnet sted i Opera-distriktet i sentrum av Paris lørdag kveld.

Lokale medier melder om at minst syv personer skal ha blitt angrepet.

Det franske nyhetsbyrået AFP melder like etter klokken 22 at to personer er drept. Opplysningene kommer fra offisielt hold.

Minst en av de døde skal være knivangriperen, som ble skutt av politiet. Ifølge France24 skjøt de personen først med strømpistol før de løsnet to skarpe skudd.

Tilstanden til de de øvrige som ble angrepet med kniv er uavklarte, men BFMTV melder om at tilstanden for minst to av disse beskrives som alvorlig.

Øyenvitner forteller om paniske scener i gatene. Folk skal ha løpt for livet og stormet inn på restauranter for å gjemme seg, rapporterer BBC.

Bilder fra stedet viser at et stort politioppbud er på plass. Flere gater er sperret av.

Bakgrunnen for angrepet er foreløpig ikke kjent.

