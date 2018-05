Mannen tok artisten SuRies mikrofon da hun fremførte sangen «Storm», før han ble overmannet av sikkerhetsvakter og dratt av scenen.

SuRie får opptre på nytt etter skandalen.

– De måtte legge inn en ny pause i sendingen som ikke skulle vært der. Men det ble ikke så dramatisk, for de har øvd på at dette kan skje, sier leder for den norske MGP-klubben, Morten Thomassen, til TV 2.

Thomassen befinner seg i salen i Altice arena.​

Mannen hadde på seg ryggsekk og lue, og det spekuleres på om mannen er Jimmy Jump, som også stormet scenen under Spanias opptreden i Oslo.

TAR MIKROFONEN: Mannen tar SuRies mikrofon på Eurovision-scenen. Foto: Scanpix

Glad for at Rybak ble spart

Eurovision-ekspert Per Sundnes antyder også at det kan være Jimmy Jump som står bak, en mann som også stormet scenen da Eurovision ble arrangert i Oslo i 2011.

Når Sundnes skal beskrive Aleksander Rybaks opptreden, sier han dette:

– Overskudd er stikkordet – han fyller scenen som ingen andre. Det er litt spillfakteri og han går rett gjennom skjermen. Han har grunn til å være stolt og glad for at Jimmy Jump ikke ødela for han.

TOK SCENEN: Jimmy Jump, som var iført en rød lue, stormet scenen under Spanias bidrag «Algo Pequeñito» under Eurovision-finalen i Telenor Arena i 2010 Foto: Scanpix

Saken oppdateres!