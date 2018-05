NVE har nedgradert flomfaren ved Glomma ned til og med samløpet ved Vorma i Akershus til oransje nivå. I Trysil-området er farenivået fortsatt rødt.

«Flommen har nå kulminert i Glomma ved Elverum og i Gudbrandsdalslågen ved Losna nær rødt nivå, og vannstanden er på vei ned. Vannstanden i Mjøsa stiger raskt», meldte Varsom.no lørdag ettermiddag.

En stund før puben kan gjenåpnes

I Årnes i Nes kommune i Akershus hadde flommen lørdag fylt Glomma flere meter høyere enn vanlig. En av dem som fikk merke det er Hege Scharning, som er innehaver av «Elvepuben».

Puben, som normalt ligger rett ved elvebredden, er nemlig bokstavelig talt havnet i elven.

– Det er rimelig kaos der inne, tenker jeg. Vi har klart å berge ut mesteparten som kjøleskap og fryser, noen møbler, småtteri i kjøkkenskuffer, bilder og lamper. Noe ligger igjen, og det regner jeg med flyter litt overalt, sier Scharning til TV 2.

– Det blir ikke noe lørdagspils der ute på en stund?

– Ikke i dag i hvert fall. Jeg regner med at det går minst en uke eller to. Vannet skal renne ut og vi må tørke opp og vaske ned, sier Scharning.

Stengte veier

Vannet stiger i Årnes, og i området er også andre steder oversvømt. I Mjøsa regner NVE med en flomtopp så sent som 18. mai. Bare fra fredag morgen til lørdag morgen økte vannstanden i Mjøsa med en halv meter. Mjøsa og Glomma skal reguleres etter tur for å unngå at Sarpsborg og Fredrikstad blir rammet av storflom.

– Det er nok flere her som blir rammet. Vi har hatt flom her flere ganger, og mange blir nok plaget med vann i kjelleren eller oversvømte åkre, sier Scharning.

Vannet har stengt flere veier. E6 ved Fåvang ble lørdag stengt for personbiler, men ble åpnet igjen på kvelden, ifølge Statens vegvesen. Riksvei 2 ved Kongsvinger var lørdag kveld stengt på strekningen Nordhov-Roderud.

Samtidig ble riksvei 3 i Østerdalen og E16 mellom Kløfta og Masterud stengt.

(NTB/TV 2)