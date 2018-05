Se Elverum-ØIF Arendal søndag kl. 20:25 på TV 2 Sportskanalen og Sumo.

Elverum jakter sin sjuende sluttspill-tittel på rad når de søndag møter ØIF Arendal til den første finalen i best av tre.

Morten Nergaard er veteran-keeperen som kan bli redningsmannen nok en gang. Han er en livsnyter som er like glad i god mat som i god håndball.

– For meg er det viktig at håndball ikke blir for seriøst. Håndball skal være gøy. Og det er gøy for meg når jeg kan kose meg litt ved siden av.

– Må trives for å prestere

31-åringen sier det mens han tar en stor bit av et skolebrød fra et stort fat fullt av bakervarer.

– I dag blir det en bra trening, sier Nergaard mens han også knekker en Berlinerbolle. Noen vil tro at hvis man spiser dette blir det dårlig, men for meg blir det bra. Da blir jeg glad og fornøyd. Og en glad mann er vel en bra håndballspiller, spør han uten å ville ha svar.

– Jeg må trives for å prestere, legger han til.

Morten Nergaard trives tydeligvis for han har prestert på topp for Elverum i 15 år. Han kom inn på A-laget som 16-åring, og har spilt i Eliteserien fra han var 19.

Mot Haslum i den avgjørende semifinalen i sluttspillet reddet han 15 av 23 skudd i 2.omgang da Elverum snudde 10-18 til 31-26 og ble klare for sin sjuende finale på rad.

De seks forrige har de vunnet, mye takket være Morten Nergaard i mål.

– Hadde jeg ikke trent hadde det ikke gått. Men hadde jeg bare trent hadde det heller ikke gått, forklarer Nergaard.

– Hadde ikke blitt en god langrennsløper

Han vet at noen som følger klubben fra sidelinjen ikke tror at han trener, og ryktene går i Elverum. Noe keeperen også synes er gøy.

– For meg er det helt avgjørende å finne den rette kombinasjonen av håndball og andre ting. Jeg må kunne kose meg og trives. Holde på med andre ting. Dra på hytta å spise biff og ta et glass rødvin. Og jeg må ha tid med familien, forklarer han.

Morten Nergaard er far til tre små som krever sitt. Og skjønner at hele pakken hans utenfor banen ikke er oppskriften til Olympiatoppen.

– Jeg hadde jo ikke blitt en god langrennsløper. Jeg kan forskjell på rett og galt, men velger ofte det som er galt ... Og ja, jeg har jo en «pappa-kropp».

– Men du er god i mål?

– Som treneren sier, en glad Morten er en god Morten. Jeg lever etter det mottoet. Elverum er i finalen igjen. Vi er stolte av jobben som er gjort på og utenfor banen. Jeg har vært en god bidragsyter. Min jobb er å stå fram når det gjelder. Bli matchvinner i de viktige kampene, det trigger meg, sier Nergaard.

– Hadde alt vært A4 tror jeg ikke at jeg hadde klart å prestere bra. Trolig hadde jeg gitt meg med håndball om alt var for strengt.

Så har han også måttet akseptere at profflivet stoppet etter fem måneder i Aalborg, og at det kun ble åtte landskamper. Den siste i 2012.

– De tingene er ikke viktig for meg. Det er lenge siden jeg hadde ambisjoner i den retningen.

Da jeg var yngre følte jeg at jeg ikke fikk sjansene jeg fortjente. Senere når jeg hadde sjansen har jeg prioritert annerledes selv.

Etter kaffe og gode bakervarer endte samtalen med TV 2 med en solid lunsj.

Morten Nergaard var i storform under måltidene, og når han er glad er han ifølge seg selv god. Så ØIF Arendal får en tøff jobb i sluttspillet ...