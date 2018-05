De siste rapportene om helsetilstanden til managerlegenden sir Alex Ferguson har vært av det oppløftende slaget: 77-åringen er ute av intensivavdelingen etter hjerneblødningen, og spurte angivelig om resultatet til Doncaster rett etter at han hadde våknet.

Det sier det meste om skottens altoppslukende interesse for fotball, men kanskje ikke så overraskende likevel:

I sitt andre år som Celtic-manager fikk Ronny Deila merke hvor nøye Ferguson følger med. Nordmannen var i hardt i vær etter svake resultater i europacupen, blant annet med tap mot Molde borte og hjemme, og sammen med sine to assistenttrenere fikk han organisert en middag med sir Alex Ferguson.

– Vi var rundt og pratet med forskjellige trenere for å få erfaring og input. I den forbindelse hadde vi et møte med Sir Alex. Det er en mann med en vanvittig autoritet rundt seg. Bare han kommer inn i rommet merker du at du får respekt, sier Deila.

«Nå må du skjerpe deg»

Han skjønte raskt at Ferguson hadde studert ham – og kroppsspråket – nøye gjennom pressekonferansene i Celtic helt siden starten.

– Han var veldig opptatt av dette med å følge med på pressekonferanser. Hver fredag satte han seg ned og så gjennom alle pressekonferanser som alle managere gjorde. Han kunne lese veldig mye ut fra det.

– Så snudde han seg mot meg og sa: «Nå må du skjerpe deg. Nå har du falt. Du begynte bra, men nå ser du ikke i kamera lenger. Det ser ut som du har tapt før du begynner. Nå må du komme i gang igjen.» Jeg kjente at jeg ubevisst prøvde å stramme meg opp litt med en gang, at nå måtte det skje noe, forteller Deila.

Ferguson – som selv hadde et rykte for ofte å være vanskelig og tverr under pressekonferansene - understreket viktigheten av å «eie» seansene.

– Hvordan reagerte du på det han sa?

– Jeg begynte litt med unnskyldninger, at det hadde vært tøft og så videre. Men det er bare surr. Det han sa var helt riktig. Du må samle deg og få nok overskudd, du må løfte deg og se framover, og du må flytte blikket ditt rett inn i kamera og si «vi skal vinne den serien», enkelt og greit, flirer Deila og stirrer inn i kameralinsa til TV 2s fotograf.

– Hvis du er manager for United, og prater for millioner av fans, for spillerne dine og for sponsorer: Da nytter det ikke å være en manager som ser ned i bakken. Bare se alle intervjuene i Premier League nå. Da sesongen begynte så de friske ut i ansiktet hele gjengen, og nå ser du hvor rynkete og slitne folk er. Det er et vanvittig trøkk, med det resultatpresset som er hele tida. Alle menneskene som bryr seg hele tida og medier overalt. Det er ekstremsport, sier Deila.

– Alt av retorikk er kjempeviktig

Selv likte han å ha pressekonferansene sine to dager før kamp, i stedet for dagen før, så han skulle slippe ubehagelige overraskelser på kampdag.

Og han skjønner godt hvorfor sir Alex Ferguson mener pressekonferansene er så viktige, og ikke bare noe man må komme seg gjennom av ren plikt.

– Hvis du har fem skader, men 20 friske spillere, og så sitter du der og klager på at du har de fem spillerne skadet. Da forteller du egentlig at de andre er for dårlige. Alt av retorikk rundt pressekonferansene er kjempeviktig, med tanke på å bygge opp egne spillere og lag. Der har jeg hatt noen utfordringer i Vålerenga, hvor jeg har måttet passe meg for ikke å bli for negativ i uttalelsene. Det er alltid lett å ta tak i det negative, og statistikk kan brukes på så mange måter, men ta et eksempel her i Vålerenga nå: Vi har gått sju kamper på rad uten tap (åtte etter lørdagens seier mot Sandefjord, journ.anm.). Det er ikke ofte vi har hatt sånne rekker her i klubben, sier Deila.

Han mener Liverpool-manager Jürgen Klopp er den manageren som mestrer pressekonferansene best for øyeblikket.

– Jeg mener han er ekstremt god på å ufarliggjøre og se det positive i situasjonen, hvor heldige de er, og til å få spillerne til å ta ut maks energi i kampene. Der mener jeg han er helt i egen klasse.

I tillegg til bevisstgjøringen rundt pressekonferansene, nevner han «tydelighet» som det viktigste han tok med seg fra møtet med Ferguson.

– Tydelighet er det jeg sitter igjen med. Tydelig på hva du vil, på kultur og disiplin med tanke på det å oppføre seg, og være klar til de forskjellige oppgavene man skal gjøre. Jeg tror Ferguson er blitt mer bestefar enn slakter, og den tryggheten er viktig overfor spillerne. Han mente selv han hadde blitt roligere med årene, han også. Det hjelper ikke å bruke hammeren hele tida. Men én gang eller to i løpet av året, da går det an, sier Deila.​