Se kvartfinalen i U17-EM mellom Norge og England på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag klokken 19.00.

Det norske G17-landslaget har skrevet historie med sin gruppeseier og plass i kvartfinalen i U17-EM. Søndag kjemper de om en plass i semifinalen mot England.

– Jeg føler at folk rundt oss, spesielt i England, tenker at det vil være et sjokk og en skandale hvis England ryker ut mot oss, men den følelsen sitter ikke vi på laget med. Vi kan absolutt gjøre det bra og vinne. Vi er absolutt ikke ferdige, sier lagets kaptein Thomas Rekdal til TV 2.

17-åringen trekker frem det gode samholdet som en suksessfaktor.

– Det spesielle med denne gruppen på og utenfor banen er at det er en kompisgjeng. Det er ikke så ofte det er sånn på et landslag. I tillegg har vi ferdighetene på banen. Det er ikke bare samholdet i spillergruppen, men hele troppen med trenerne og støtteapparatet også. Det skiller oss fra resten.

Rekdal er ikke alene om å trekke frem lagånden.

– Vi lykkes på grunn av samholdet og noen fantastiske enkeltspillere. Jeg tror det er få som det samholdet vi har, sier Noah Emmanuel Jean Holm til TV 2.

Norge tok seg videre med sju poeng på de tre kampene i gruppespillet.

– Det er stort. Veldig stort. Før vi kom hit hadde jeg absolutt troen på kvartfinalen. Vi har vist at vi har ferdigheter til det, så det er ikke overraskende. Forhåpentligvis går det bra i kvartfinalen, sier Rekdal, som til daglig spiller i Fredrikstad og er nevøen av langt mer kjente Kjetil.

Trener Gunnar Halle sier at målet før mesterskapet var kvartfinale, men de norske ungguttene har ikke sluttet å drømme.

– Nå er det neste målet å komme til semifinale. Presterer vi på vårt beste, kan vi hamle opp med England. Jeg tror spillerne kan slå alle. I gruppespillet møtte vi Portugal, som var store favoritter, men vi spilte uavgjort. Er vi på topp, er jeg sikker på at vi kan få en fin mulighet. Da har vi en mulighet, sier Halle til TV 2.

Semifinalene spilles for øvrig torsdag 17. mai.