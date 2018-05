Start-Brann 0-1

Steffen Skålevik ble matchvinner borte mot Start og sørget for at Branns strålende sesongstart fortsetter.

– Det var steintøft, men fy søren det var gøy å få den puttingen. Det begynner å koke nå. Det er skikkelig gøy, sier Skålevik til Eurosport.

Målet var hans sjette for sesongen, og sørget for at Brann står med 25 poeng av 27 mulige så langt denne sesongen.

Skålevik, som forrige sesong var utlånt til nettopp Start, har kommet tilbake til Bergen som en bedre spiller.

– Han hadde veldig godt utbytte av det utlånet han hadde i fjor. Det var en god løsning for alle partner, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Han har fått masse selvtillit og fremstår som en helt annen spiller. Det er ikke så rart når han får sjansen som førstevalg og i tillegg scorer mål. Så lenge han får sjanser, så scorer han mål. Det har han vist hele karrieren. Det er ekstra morsomt for bergenserne at det er en fra nabolaget som leverer mål. Brann har slitt med å finne førstevalget og hvem som skal gjøre mål. Nå har de funnet storscoreren sin.



Brann er ti poeng foran serietoer Rosenborg, riktignok med en kamp mer spilt.

– Det var klasseforskjell og et tidsspørsmål før Brann skulle score. De hadde full kontroll på Start, og mange gode sjanser. De viser hvorfor de nå er blitt en skikkelig tøff utfordrer til Rosenborg, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Stanget

– Det er bare målet som mangler, sa en fornøyd Brann-trener Lars Arne Nilsen etter en førsteomgang som var preget av mange harde dueller, men med et visst overtak til Brann.

Det tok en halvtime til, men etter 75 minutter med stanging mot et aggressivt Start kom endelig Branns forløsende scoring.

Gilbert Koomson stjal ballen fra Start-forsvaret, stormet inn i feltet og trillet ballen etter læreboka tilbake til Peter Orry Larsen.

Jonas Deumeland reddet forsøket fra Orry Larsen, men returen havnet hos Skålevik som ikke gjorde noen feil.

– Det er ikke tilfeldig. Gode spisser ligger der ballen faller ned. Det er klassemål av en spiss. Man skal være akkurat der returen kommer. Nydelig, kommenterer Lars Arne Nilsen til Eurosport.

– Vi er solide i dag, slipper ikke dem til, og har sjanser. Det er en tålmodighetsprøve.

Startet tøft

Start gikk aggressivt til verks, og var truende det første kvarteret, blant annet med et farlig skudd fra Kevin Kabran.

Sørlendingene gjorde en grei figur, og hadde tydelig bestemt seg for å spille enklere og tøffere enn tidligere i sesongen. Det så lenge ut til å bære frukter, før Brann og Skålevik straffet dem.

En hederlig innsats er imidlertid mager trøst for Start som ligger sist I Eliteserien med bare fire poeng på sesongens første ni kamper.

– For Starts del så var det litt som det har vært i det siste. De får et voldsomt trykk på seg, men et balltap på egen banehalvdel straffer seg på baklengsmålet. Det er naivt måten man opptrer på, sier Jesper Mathisen.

– For Starts del var det status quo i forhold til å det de har vist tidligere. Hadde det blitt 0-0 kunne det vært en opptur på grunn av poengene, men når det blir tap og det de leverer spillemessig, så får man ikke det.

Kampen ble ellers preget av Taijo Tenistes stygge smell i førsteomgang, men de første rapportene er positive.