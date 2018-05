Se kvartfinalen i U17-EM mellom Norge og England på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag klokken 19.00.

Noah Emmanuel Jean Holm er en viktig brikke i det norske G17-landslaget som har tatt seg til en historisk kvartfinale mot vertnasjonen England søndag kveld.

16-åringen kunne imidlertid spilt med dansk flagg på brystet, for Holm er født i Danmark og er sønn av den tidligere Start- og Brann-angriperen David Nielsen.

Valget til den unge RB Leipzig-spissen irriterer Det danske fotballforbundet, men Holm er helt klar på at han har valgt rett.

– Jeg vil spille for Norge. Det er en grunn til at jeg valgte Norge, og det står jeg for. Jeg er norsk, sier han til TV 2.

Snakker dansk hjemme

Holm har spilt for både​ Løv Ham og Fyllingsdalen, før han gikk til Strømsgodset da faren ble hovedtrener hos drammenserne.

– Vi snakker dansk hjemme, men jeg har bodd lenger i Norge og fått skolegangen min der. Jeg føler meg norsk, og det er jeg glad for, sier Holm, som håper å få oppleve store mesterskap på seniornivå.

– Vi får satse på det. Det hadde vært morsomt å gå til VM med disse guttene, sier Holm.

Han mener det er én ting gjør G17-gjengen unik.

– Vi lykkes på grunn av samholdet og noen fantastiske enkeltspillere. Jeg tror det er få som det samholdet vi har, sier han.

Faren David Nielsen hadde en lang karriere i klubber i Danmark, Tyskland, England og Norge, og han spilte for alle danske ungdomslandslag. Det stresser ikke unge Holm.

– Pappa er pappa. Jeg har alltid spilt foran ham, så det er bare kult, sier han.

Drømmer om Champions League

Noah Emmanuel Jean Holm har gjort stor suksess i RB Leipzig, der han nylig ble den yngste som har spilt Youth League for RB Leipzig, og har i sin første sesong scoret 14 mål på 22 kamper for laget som leder sin regionliga.

– Drømmen min er å utvikle seg i egen klubb og komme nærmere og nærmere A-laget. Jeg har alltid drømt om å spille store kamper i Champions League, og det er det jeg jobber for hver dag. Det er drømmen, sier Holm, som har favorittklubben Real Madrid som sin drømmedestinasjon.

Det er svært mange agenter som følger mesterskapet i England, men Holm hevder at han ikke lar seg påvirke av hvem som sitter på tribunen og speider.

– Det tenker jeg egentlig ikke så mye over. Jeg har mine kontaktpersoner og de forholder jeg meg til, så jeg tenker ikke så mye på det, sier Holm.