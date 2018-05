Alexander Rybak (31) var artist nummer syv på scenen under lørdagens store finale av Eurovision Song Contest.

Rybak var selv strålende fornøyd etter at han hadde stått på scenen i Altice Arena i Lisboa.

– NÅ storkoste jeg meg på scenen! Dette er et minne jeg er så takknemlig for å ta med meg videre uansett hvor det bærer, sa Rybak i en kommentar til TV 2 via NRKs presseansvarlige.

Etter at 26 land hadde opptrådt og et par pauseinnslag hadde underholdt TV-seerne, kunne avstemningen endelig starte.

Sviktet av Danmark

Jurystemmene ble delt ut først. De teller 50 prosent for det endelige resultatet.

Hviterussland var et av landene som ga sine poeng først, og fra juryen i sitt hjemland fikk Rybak 8 poeng.

Norge fikk ingen poeng fra juryene til Danmark og Island, mens den svenske juryen ga Norge to poeng.

Italias jury ga Norge 12 poeng.

Hittil har Norge fått jurypoeng av Hviterussland, Nederland, Malta, Storbritannia, Sverige, Kroatia, Moldova, Italia, Estland og Serbia.

Etter at 26 land har gitt sine jurypoeng, ligger Norge på nederste halvdel av resultatlisten.

Israel, Østerrike og Sverige er de landene som ligger best an til å vinne Eurovision etter at over halvparten av juryene har delt ut sine poeng.

Det var fjorårets Eurovision-artister Alexander Walmann og Jowst som delte ut jurypoengene fra Norge, og 12 poeng gikk til Tyskland. Sverige fikk 10 poeng fra Norge.

Saken oppdateres.

Kan bli historisk

Det har nå gått ni år siden Rybak vant Eurovision i 2009 med låten «Fairytale». På lørdag kan han bli historisk, dersom han vinner igjen.

Det er det kun én annen person som har klart før: Johnny Logan, som vant for Irland i både 1980 og 1987.

Like før finalen lå Norge på en tiendeplass på bettinglistene, ifølge Eurovision World. Rybak lå tidligere på andreplass på favorittlisten, men han har sunket de siste dagene frem mot finalen.

Slik foregår avstemningen

Det er både TV-seerne og fagjuryer fra de 43 landene som bestemmer vinneren av Eurovision 2018. Først vil fagjury-stemmene deles ut fra hvert enkelt land, og det i den velkjente stilen med poeng fra 1 til 8, samt 10 og 12.

Deretter vil seerstemmene deles ut. De blir delt ut i en samlet pott til hvert land, og programlederne vil starte med å lese opp det landet som har fått færrest seerstemmer.