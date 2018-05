Lørdag kveld var det duket for den store finalen i Eurovision Song Contest i Lisboa, der Alexander Rybak kjempet for Norges ære.

Etter en lang kveld fylt med 26 håpefulle bidrag fra alle kanter av Europa, er resultatet endelig klart.

Det ble til slutt Israel, med hele 529 poeng, som stakk av med seieren.

Det kommer etter en thriller av en avstemming. På andreplass kommer Kypros med 436 poeng, mens Østerrike tok en tredjeplass med 342 poeng.

Israel var ikke juryens favoritt – landet fikk tredje mest jurypoeng. Det var Østerrike som var juryens favoritt, etterfulgt av Sverige.

Sverige fikk derimot kun 21 poeng fra seerne, så de var raskt ute av konkurransen om finaleplassen.

FEIRET: Israel vant med poplåten «Toy», som handler om være en sterk kvinne og sies å være et innlegg i Metoo-debatten. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Overveldet

Israelske Netta Barzilai (25) var overveldet etter at hun sikret seieren for Israel.

– Jeg er så lykkelig. Takk for at dere valgte noe som er annerledes og takk for at dere feirer mangfold. Jeg elsker dere, sa hun fra scenen.

– Jeg er veldig glad og overrasket. Jeg er glad for at folk anerkjenner at det å være annerledes er vakkert, fortsatte hun.

Fra feiringen på scenen ble Netta ført videre til en stor pressekonferanse med journalister fra hele Europa. Der ble hun tatt i mot som en stjerne med stormende applaus.

– Det er litt vanskelig å ta inn alt. Tusen takk alle sammen, sa Netta på pressekonferansen.

Der fikk hun spørsmål om favorittstemplet, som hun har hatt helt siden årets Eurovision-låter ble lansert tidligere i vår.

– Jeg har alltid konkurrert med meg selv, og jeg var nervøs for min opptreden, sa hun.

MED TROFEET: Israelske Netta kunne juble høyt. Foto: REUTERS/Pedro Nunes

Husker ingenting

Hun fortalte også at hun ikke husker noe av vinnerøyeblikket.

– Alt er helt svart. Jeg husker kun seks engstelige menn som satt ved siden av meg og ropte, sa Netta.

Israel har vunnet Eurovision tre ganger etter at de debuterte i 1973. Landet får være med i musikkonkurransen selv om de ikke er en del av Europa, og det er fordi de er medlem av European Broadcasting Union (EBU), som arrangerer Eurovision.

VINNER: Netta ble gratulert av fjorårets vinner Salvador Sobral fra Portugal. Foto: AP Photo/Armando Franca)

Stemning

Israels bidrag var det som skapte størst stemning i pressehallen i Lisboa lørdag kveld. Da TV 2 var ett av få medier som fikk møte Israel tidligere denne uka, hadde Netta Barzailai en tydelig beskjed:

– Hvis jeg vinner Eurovision Song Contest, har verden blitt et bedre sted, sa hun til TV 2.

Netta hadde et tydelig budskap i sangen sin, som handler om at man ikke skal la seg herse med.

Skuffelse for Rybak

Norge lå lenge veldig høyt på favorittlista over årets Eurovision-bidrag. De siste dagene har vi imidlertid rast nedover listene, med Kypros brennhete opptreden med Eleni Foureira har hoppet oppover listene.

Da resultatet var klart ble det også en skuffelse for Norge, med kun 144 poeng og en 15. plass.

Norge tapte den interne kampen mot våre skandinaviske naboer: Sverige tok en 7. plass med 274 poeng totalt, mens Danmark fikk en 9. plass med 226 poeng.