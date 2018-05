Thomas Markle Jr. (51) vakte stor oppsikt da han skrev et brev til prins Harry (33) og advarte ham mot å gifte seg mot Meghan Markle (36).

I brevet skrev han at Meghan var en «overfladisk, grunn, innbilsk kvinne som kommer til å gjøre deg og den kongelige familiens arv til latter».

I et nytt brev, som i likhet med det forrige er publisert i den amerikanske tabloiden In Touch, legger den kommende hertuginnen sin stebror seg langflat, og beklager de krasse uttalelsene.

«Meg, jeg vet at jeg ikke er perfekt, og det er ingen andre i vår familie, og det er jeg sikker på at du har fått med deg nå. Men bra, dårlige eller perfekte – vi er den eneste familien du har», skriver han i brevet som ble publisert på nettstedet fredag.

LANGET UT: Thomas Markle Jr skal ha reagert sterkt da han ikke ble invitert i det kongelige bryllupet. Foto: Stella Pictures

Han forklarer at han skrev brevet i sinne etter at han skjønte at han ikke er invitert i det kongelige bryllupet.

«Jeg er lei meg for at jeg luftet mine frustrasjoner om hvordan han burde avlyse det, men jeg var skuffet og forvirret fordi jeg ikke var invitert. Jeg ønsker deg kun det beste».

Håper fortsatt på invitasjon

Videre understreker han viktigheten av å ha familien til stede under store hendelser – og da spesielt familie som ikke har sett hverandre på lenge.

«Det sårer meg at jeg ikke er invitert i bryllupet ditt sammen med resten av familien, men det er ikke for sent å sende meg og resten av familien en invitasjon», skriver han.

I det forrige brevet skrev Thomas Markle Jr. at prins Harry blir lurt trill rundt.

«Meghan Markle er åpenbart ikke den riktige kvinnen for deg. Jeg blir forvirret av hvorfor du ikke ser den ekte Meghan, slik hele verden nå ser henne. Meghans forsøk på å opptre som prinsesse som en middels Hollywood-skuespiller begynner å bli gammelt», skrev han.

Nå skriver han at det hadde vært hyggelig hvis han kan få komme i bryllupet.

«Vi burde alle ha vært der for å vise vår kjærlighet og støtte på bryllupsdagen din, fordi det er det familie gjør. For å ikke glemme hvor lenge siden vi alle har sett hverandre og vært samlet. Det hadde vært veldig hyggelig», skriver han.

Hevdet at Meghan ødela familien

Tidligere har Thomas hevdet overfor Daily Mirror at Meghan har ødelagt hele familien, og at hun prøver å gi et falskt inntrykk av at hun er den nye Diana.

Nå skriver han at han husker Meghan som en «kjærlig, omtenksom, utrolig jente som hadde en flott familie da hun vokste opp».

VARMER OPP: Det britiske flagget pryder Regent Street i London 11. mai før bryllupet i St George's Chapel i Windsor Castle. Foto: AFP

Lekket gjesteliste

Meghan Markle og prins Harry gifter seg 10. mai i St. George's Chapel i Windsor Castle 19. mai.

Kensington Palace har tidligere bekreftet at Meghan kommer til å ha begge foreldrene ved sin side på den store dagen.

«Hun vil bli fulgt opp kirkegulvet av sin far», skrev det britiske kongehuset i en pressemelding.

Videre stod det at foreldrene, Thomas Markle og Doria Ragland, ankommer England uken før bryllupet, og at de begge skal tilbringe tid med kongefamilien før den store dagen.

«Brudens foreldre har begge viktige roller i bryllupet. På morgenen vil Ms. Ragland reise med Ms. Markle med bil til Windsor Castle. Mr. Markle vil følge datteren sin opp kirkegulvet i St. Georges kapell. Ms. Markle er glad for å kunne ha foreldre ved sin side på denne viktige dagen», skrev de.

Deler av gjestelisten er blitt lekket til britisk presse, og spesielt tre navn har utmerket seg. Ifølge Daily Mail har prinsen invitert to av sine ekskjærester – Chelsy Davy og Cressida Bonas – til å feire den store dagen sammen med ham.