Lørdag ettermiddag gikk Oslo politidistrikt ut med en kraftig advarsel mot disse spillene.

– Det arrangeres av mindre grupper med godt organiserte bedragere som jobber sammen, og som forleder publikum til å tro at de kan vinne penger ved å spille. Bedragerne kan også opptre aggressivt og truende, skriver politiet på Twitter.

Konseptet med det såkalte «koppspillet» er at en gruppe på tre til seks personer arrangerer en form for veddemål. Publikum får vedde en sum om hvilken kopp en liten gjenstand, for eksempel en terning eller en kule, befinner seg under.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Ifølge politiet er det så godt som umulig å vinne på dette spillet.

Det er et annet problem også:

– Folk kan bli veldig opphengt i dette spillet, og da har vi sett at for eksempel lommebøker kan bli rappet ut av lommer, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Grøttum til TV 2.

Politiet har sett flere tilfeller av koppespill den siste tiden. De betegner det som et fenomen som vender tilbake hver vår.