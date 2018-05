Det ble mye oppstyr da Mathis Olimb og broren Ken André Olimb ble fristilt av den svenske klubben Linköping - før de visste det selv.

Lillebror Olimb ble klar for tyske Düsseldorfer EC få dager senere, og nå kan storebror havne i samme liga.

– Jeg vil spille på det høyeste nivået jeg kan komme, og det er jo da Sveits, Sverige eller Tyskland. For jeg vil ikke tilbake til KHL. Jeg har fått flere interessante tilbud fra både Sverige og Tyskland, som jeg må si ja eller nei til når VM er over, sier Olimb til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer er et av de heteste alternativene den tyske klubben Eisbären Berlin.

Det er en toppklubb, som tok sølv i sluttspillet - etter tap for EHC Red Bull München i finalen.

Skatteregler svekker Sverige-mulighetene

Etter det TV 2 kjenner til er Färjestad en av de svenske klubben som har kontaktet Olimb. Landslagskollega Lars Haugen fikk nylig ikke fornyet kontrakten i nettopp Färjestad. Det har også versert rykter om at Olimbs tidligere klubb Frölunda har vært på banen, men det avkrefter han selv.

Det som taler imot å fortsette karriéren i Sverige er skattereglene.

For dersom 32-åringen skal få utbetalt hele lønnen fra Linköping nå, kan han ikke jobbe i nabolandet på seks måneder.

– Det gjør jo at det setter litt kjepper i hjulene for Sverige, understreker Olimb selv.

Et annet hensyn å ta er familien. Nå må han også finne et sted der kona Camilla og sønnen Lucas vil trives, for de flytter med.

Vil til Sveits

Selv forteller han at han helst vil til Sveits, men fra den kanten har det ennå ikke dukket opp noe tilbud.

Olimb gikk til KHL-laget Jokerit foran 2015/2016-sesongen, men mistrivdes og ønsket selv å blir fristilt fra klubben. Det endte med et utlån til den sveitsiske klubben Kloten Flyers halve sesongen. Så han vet hva han går til i den sveitsiske ligaen.

Men et annet dilemma er den utenlandske importkvoten i Sveits.

– I Sveits har de bare fire importer, så de pleier ofte å vente med de siste fra etter VM til juni-juli. Så det er jo en tålmodighetstest å tørre å vente på noe sånt. Det er ikke sånn at jeg er låst på Sveits, selv om det er noe jeg gjerne vil. Samtidig vil jeg ikke risikere å sitte igjen med noe absolutt ikke har lyst til, dersom jeg venter på tilbud fra Sveits, understreker 32-åringen.

For det er ingen tvil om at han kjenner på presset, og vet at han må ta en avgjørelse ganske snart.

– Alle som vil ha det vil jo skremme deg til å signere, men jeg har vært klar på det hele tiden at jeg kommer til etter VM for å ta en avgjørelse. De som ikke er interessert da blir det ikke, slår han fast.