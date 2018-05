Ades er ifølge tiltalen anklaget for å ha sendt de 65.000 tekstmeldingene til en mann hun i juli 2017 hadde vært på date med tre ganger.

CBS News skriver at Ades, som er fra Paradise Valley i den amerikanske delstaten Arizona, møtte mannen via et sjekkenettsted, og at hun allerede etter første date sendte ham over tusen tekstmeldinger.

Deretter dukket hun opp på jobben hans og hevdet at hun var kona hans.

Ades ble pågrepet tirsdag. Fredag stilte hun opp i en pressekonferanse for å forklare seg.

– Jeg følte at jeg hadde møtt sjelevennen min, og jeg tenkte at vi skulle gjøre slik som alle andre, og at vi skulle gifte oss og at alt skulle bli bra, sa hun.

Arrestert i badekaret

Alt ble ikke bra. Tirsdag ble Ades pågrepet etter at mannen kontaktet politiet og tryglet om hjelp.

CIU makes arrest in stalking case. https://t.co/PlS4T5Agau pic.twitter.com/4sWHHxxb89 — Paradise Valley PD (@PVPolice) 9. mai 2018

Da hadde 31-åringen gjentatte ganger tatt seg inn i huset hans, og flere ganger blitt anmodet av politiet om å ikke kontakte mannen igjen.

Jaqueline Ades fortsatte likevel å kontakte mannen, og ble ved en anledning arrestert da hun tok seg et bad i huset hans.

«8. april 2018 ringte beboeren og fortalte at han var utenlands og at han hadde sjekket overvåkingskameraet og sett at Ades var i huset hans. Da politiet ankom, fant de Ades i huset, hvor hun tok seg et bad», skriver politiet i en pressemelding.

– Ikke alt er perfekt

Ades hevder at hun ikke husker det nøyaktige antallet tekstmeldinger hun sendte til mannen, men nekter ikke for at det kan ha vært så mange som 65.000.

Under pressekonferansen beklaget hun at hun plaget mannen med de utallige meldingene.

– Når du finner kjærligheten, er ikke alt perfekt. Dette var en reise, og jeg ønsker å beklage fordi ingen andre kunne ha vært mer lei seg, sa hun.

Videre fortalte hun at hun aldri mente å skremme eller skade mannen.

– Alle ønsker bare å ta. Men hvis du bare gir, og ikke slutter med å gi, vil du plutselig motta mye.

Hyllet Hitler og pratet om blodbad

Ifølge tiltalen var flere av tekstmeldingene truende, som:

«Ikke prøv å forlate meg. Jeg dreper deg. Jeg ønsker ikke å bli en morder!».

«Jeg er som den nye Hitler. Mannen var et geni».

«Jeg vet hva jeg skulle ha gjort med blodet ditt. Jeg hadde badet i det».

På spørsmål fra en reporter om hvorfor hun sendte de truende meldingene, svarte hun at hun ikke ønsket å prate om det.

– Du har negativ energi, sa hun.

– Er du gal, spurte en reporter.

– Nei, jeg er bare en som oppdaget kjærligheten, svarte Jaqueline.

Ades må møte i retten 15. mai, og blir frem til da holdt varetektsfengslet uten mulighet for kausjon.

​