Dommen mot kvinnen i 30-årene falt i Oslo tingrett denne uken. Hun ble dømt til 75 dagers fengsel for flere tilfeller av vold mot sin mannlige samboer.

Det første tilfellet skal ha funnet sted våren 2016. En bagatellmessig krangel endte med at hun slo og sparket mannen flere ganger slik at han falt bakover. Han klarte å få kvinnen ut av rommet. Da sparket hun hull i døra.

I dommen går det frem at de tidvis var svært uenige om oppdragelsen for sine to mindreårige barn.

I mars i 2017 oppsto en hendelse som gjorde kvinnen sint. Hun skal ha skreket «jeg skal drepe deg» til ektemannen før hun kom etter ham med en saks. Hun skal ha holdt saksa mot tinningen hans.

Det siste voldstilfellet som er beskrevet i dommen, fant sted i fjor sommer. Da oppsto en uenighet i forbindelse med et boligsalg. Hun er dømt for å ha slått samboeren flere ganger med en tørkerullholder. Etter dette kastet hun en stol i veggen mens deres mindreårige barn var vitner til hendelsen.



Barna skal ha reagert sterkt på opptrinnet, ifølge dommen.

Etter denne hendelsen ble kvinnen ilagt et besøksforbud mot samboeren sin.

I dommen skriver retten at de «på det sterkeste vil anmode kriminalomsorgen om å tilby den domfelte sinnemestringskurs eller terapi der sinne kan være et tema».