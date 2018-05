De er fire voksne som har kjent på ensomheten i ulike deler av livet.

Christian Saarheim (20) synes det er vondt å se bilder av vennegjenger i sosiale medier og ikke være invitert.

– Jeg er alene i helgene, hver helg. Du har ikke venner du kan grille med eller dra på kino med. Det gjør vondt og man blir deprimert, sier 20-åringen til TV 2.

Lav selvtillit

Tommy Røise (26) og Steinar Halleland (50) har merket ensomheten som innflyttere til en ny by.

– Du har ikke nettverk og føler deg utenfor samfunnet, du er bare for deg selv, forteller Røise.

– Jeg var med på innebandy for å se om det var noen å bli kjent med, men jeg hadde for liten selvtillit til å kontakte de andre og de fanget ikke opp meg, så det er vanskelig å få nye venner, sier Halleland.

Mens Mina Marie Nyhus (21) syntes overgangen som student og det å bo alene var krevende.

– Det kunne gå flere dager uten at jeg snakket med noen, jeg brukte ikke verbalt språk på lang tid, forteller hun.

SAMMEN: Tommy Røise, Christian Saarheim, Steinar Halleland og Mina Marie Nyhus vil bekjempe ensomhet. FOTO: Jan Helge Rambjør

Deres opplevelser er forskjellige, men de er alle enige om at ensomhet kan bekjempes.

– Det er ingen som kommer og ringer på døren din, du må engasjere deg, men det er også mye som kan legges til rette i samfunnet, mener Steinar Halleland.

Like farlig som røyking

De fire vil ha politikerne på Stortinget med seg og møtte denne uken stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap).

– Ensomhet er like farlig som røyking. Dette er noe vi må ta på alvor og et større problem enn vi har erkjent tidligere Og det denne gruppen forteller meg er at ensomheten kan få store konsekvenser og gå utover helse og livskvalitet, sier Moflag.

1 av 5 nordmenn opplever ensomhet. Det er de yngste og de eldste som sier de er mest plaget. Nå stilles det krav til regjeringen og kommunene å ta ansvar for situasjonen.

– Norge skal være det minst ensomme landet å bo i, det er en målsetting. I tillegg må kommunene melde seg på, skape møteplasser og gi tilskudd til frivillige organisasjoner, sier stortingsrepresentanten.

Vennegaranti

I tillegg ønsker man seg en vennegaranti.

– Vi er opptatt av at ungene skal lære seg å skrive, lese og regne, men vi må være like opptatt av at man får et sosialt nettverk. Det å få en venn er det viktigste det første året på skolen, sier Moflag.

Mina Marie Nyhus sier det er lett å gjøre en forskjell.

– Et hei er nok, eller bare snakke med noen. Sett deg ved siden av noen på bussen selv om det er et ledig sete bak. Det er ikke mye som skal til, sier hun til TV 2.