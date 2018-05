Se Huddersfield-Arsenal på TV 2 Sportskanalen og TV 2 Sumo søndag fra kl. 15.00

Kampen mot Huddersfield markerer slutten på Arsene Wengers 22 år i Arsenal. For tre uker siden bekreftet franskmannen at han gir seg etter sesongen.

– Etter nøye vurderinger og diskusjoner med klubben føler jeg at det er riktig for meg å gi meg etter sesongen, sa franskmannen.

Mye tyder på at Wenger ikke var enig i tidspunktet for annonseringen. Han hadde kontrakt ut sesongen 2018/19, men aksepterte klubbens beslutning.

Wenger har hatt en finger med i det meste som har skjedd i Arsenal de siste 22 årene. Han var en pådriver for byggingen av Arsenal treningsfelt i London Colney. Wenger skjønte tidlig at klubben trengte bedre treningsfasiliteter. Å dele treningsanlegg med studenter, slik Arsenal hadde gjort tidligere, var uaktuelt.

Ateisten Wenger har derfor et nærmest religiøst forhold til anlegget.

– Arsenal er livet mitt, så det blir vanskelig å forlate klubben. Det er 20 000 trær på treningsfeltet som jeg har sett gro fra spirer til høye trær, sa han på pressekonferansen fredag.

– Elsker å prate om fotball

​Selv om han først og fremst er fotballmanager, er Wenger på mange måter det Nils Arne Eggen var i Rosenborg: En mann som er opptatt av alt og alle rundt klubben. Og litt til.

– Da det nylig ble plantet noen nye trær pratet Wenger med banemennene. Han spurte dem hvordan det gikk. Han kommer svært godt overens med sjefsbanemesteren. De tuller og spøker med hverandre. Sjefen spør alltid hvor mange traktorer han kjøper i året. Han er en menneskekjenner, prater med sikkerhetspersonellet og kommer godt overens med alle, sier en ansatt i klubben til The Times.

Noe av det beste Wenger vet er når tidligere spillere kommer innom. Spillere som gjerne har startet på trenerutdanning og søker råd.

– Han livner til når vi gamlegutta kommer innom. Man kan se gnisten i øynene hans. Han elsker å prate om fotball og prøver alltid å hjelpe til, sier en tidligere spiller.

Wengers dag starter alltid med at han tar på seg klokken. Hans daglige treningsøkt varer 45 minutter. Om været tillater det blir det også tid til en svømmetur eller sykkeltur. Nøyaktig klokken 08.30 setter han seg i bilen og kjører til treningsfeltet. Der dukker han opp litt før klokken 09.00 hver dag. En time seinere møter han støtteapparatet. Der går han gjennom alt som skal skje på treningen. Wenger er alltid til stede på treningsfeltet. Han overlater ikke noe til de andre trenerne. Etter treningen ser han økten om igjen på video.

Wenger liker dårlig å tape. Han prater ikke med folk som kommer på besøk de to første dagene etter et tap. Etter 48 timer på jakt etter unnskyldninger faller Wenger som oftest ned på at motstanderlaget rett og slett var bedre. Om det blir seier, spiser Wenger italiensk mat på restauranten Cocorico Italiano i Totteridge. Franskmannen er svært opptatt av å holde seg i form. Vekten er den samme som i 1996.

– Ser ikke bra ut på stranden

​På fritiden ser han på fotballkamper. På bussturene hjem fra bortekamper ber han alltid sjåføren skru på spansk fotball.

– Jeg har aldri pratet om en fotballkamp eller sett på en spiller han ikke har sett. Av og til prøver støtteapparatet å teste ham med å snakke om en afrikansk kamp eller resultat. Da sier han: «Ja, jeg så den». Hans kunnskap er makeløs, sier en i støtteapparatet.

Bortsett fra fotball liker Wenger å diskutere politikk og økonomi. 68-åringen har lite til overs for politikken Marine Le Pen og hennes høyrepopulistiske parti Nasjonal Front fører. Wenger har ikke en spesielt populistisk tilnærming til managerrollen. Deler av Arsenal-fansen har krevd hodet hans på et fat ved flere anledninger de siste sesongene, men Wenger har stått på sin filosofi og spillemåte. Kanskje lyttet ikke Arsenal-manageren nok til grasroten? Kanskje var det denne tilnærmingen som gjorde at han overlevde 22 år i managerstolen?

Nå venter en ny periode i Wengers liv. Ingenting tyder på at han er ferdig med fotballivet. Han liker lukten av grønt gress. Han elsker å gå på gresset. Franskmannen har ikke gått glipp av en eneste treningsøkt de siste 22 årene.

Ferie er heller ikke et alternativ for Wenger, bortsett fra den årlige toukersferien med ekskonen Annie.

– Jeg ser ikke bra ut på stranden, humret han etter Leicester-kampen i midtuken.

Ikke bli overrasket om vekten hans om ti år fortsatt er 75 kilo. Det stramme tidsskjemaet overlever nok også. Mye tyder på at han vil finne et nytt treningsanlegg med nye trær til neste sesong. Det står ikke på jobbtilbudene.

– Jeg har fått flere tilbud enn jeg hadde forventet, men jeg vurderer ikke noe. Jeg ønsker å jobbe godt her frem til siste dag av kontrakten, sier han.

Kilder: The Times, Daily Mirror, The Guardian